Нежный кокосовый пирог к чаю: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
348
Нежный кокосовый пирог к чаю: готовится за считанные минуты

Для приготовления воздушного и ленивого пирога к чаю можно использовать обычную кокосовую стружку. Соедините ее с нежным тестом на основе йогурта. Всего за несколько минут у вас получится очень вкусный десерт за копейки.

Идея приготовления быстрого кокосового пирога к чаю опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Нежный кокосовый пирог к чаю: готовится за считанные минуты

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 200 г йогурта
  • 160 г кокосовой стружки
  • сахар – по вкусу

Способ приготовления:

Нежный кокосовый пирог к чаю: готовится за считанные минуты

1. Смешать яйца с йогуртом.

Нежный кокосовый пирог к чаю: готовится за считанные минуты

2. Добавить кокосовую стружку и сахар.

Нежный кокосовый пирог к чаю: готовится за считанные минуты

3. Перемешать и оставить на 10 мин, чтобы кокос впитал влагу.

4. Выложить в форму.

Нежный кокосовый пирог к чаю: готовится за считанные минуты

5. Выпекать при 180°C 30-35 минут до румяной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты