Нежный кокосовый пирог к чаю: готовится за считанные минуты
Для приготовления воздушного и ленивого пирога к чаю можно использовать обычную кокосовую стружку. Соедините ее с нежным тестом на основе йогурта. Всего за несколько минут у вас получится очень вкусный десерт за копейки.
Идея приготовления быстрого кокосового пирога к чаю опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 200 г йогурта
- 160 г кокосовой стружки
- сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешать яйца с йогуртом.
2. Добавить кокосовую стружку и сахар.
3. Перемешать и оставить на 10 мин, чтобы кокос впитал влагу.
4. Выложить в форму.
5. Выпекать при 180°C 30-35 минут до румяной корочки.
