Для приготовления воздушного и ленивого пирога к чаю можно использовать обычную кокосовую стружку. Соедините ее с нежным тестом на основе йогурта. Всего за несколько минут у вас получится очень вкусный десерт за копейки.

Идея приготовления быстрого кокосового пирога к чаю опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

3 яйца

200 г йогурта

160 г кокосовой стружки

сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешать яйца с йогуртом.

2. Добавить кокосовую стружку и сахар.

3. Перемешать и оставить на 10 мин, чтобы кокос впитал влагу.

4. Выложить в форму.

5. Выпекать при 180°C 30-35 минут до румяной корочки.

