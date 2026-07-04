Нежный пирог с ягодами и фруктами к чаю: стоит приготовить этим летом
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Летний пирог с сезонными ягодами и фруктами – одна из лучших домашних выпечек, которую можно быстро приготовить к чаю. Тесто получается очень пышным и нежным, а сочная начинка делает десерт особенно ароматным. Для рецепта подойдут как свежие, так и замороженные ягоды, поэтому готовить такой пирог можно в течение всего года. Это простая выпечка, которая всегда получается даже у новичков.
Идея приготовления воздушного пирога к чаю опубликована на странице mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 130 г
- соль – щепотка
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- пшеничная мука – 280 г
- молоко – 120 мл.
- сливочное масло (растопленное) – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- ягоды и фрукты – по вкусу
- сливочное масло – для смазывания формы
- мука – для подготовки формы
- штрейзельная крошка – по желанию
Способ приготовления:
1. Яйца, сахар, щепотку соли и ванильный сахар взбивайте миксером примерно 7 минут, пока масса не станет светлой, пышной и не увеличится в объеме.
2. Влейте молоко и растопленное сливочное масло, после чего аккуратно перемешайте. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую массу.
3. Перемешайте венчиком или миксером на минимальной скорости до получения однородного теста без комочков.
4. Форму для выпечки застелите пергаментом, смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте мукой.
5. Вылейте в форму половину теста.
6. Равномерно разложите ягоды или кусочки фруктов. Для этого рецепта подойдут клубника, малина, черника, смородина, вишня, абрикосы, персики или сливы. Можно использовать и замороженные ягоды.
7. Накройте начинку второй половиной теста.
8. Сверху выложите еще немного ягод или фруктов.
9. По желанию посыпьте пирог штрейзельной крошкой.
10. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 35-40 минут.
11. Готовность проверьте деревянной шпажкой – после протыкания она должна оставаться сухой.
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