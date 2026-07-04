Летний пирог с сезонными ягодами и фруктами – одна из лучших домашних выпечек, которую можно быстро приготовить к чаю. Тесто получается очень пышным и нежным, а сочная начинка делает десерт особенно ароматным. Для рецепта подойдут как свежие, так и замороженные ягоды, поэтому готовить такой пирог можно в течение всего года. Это простая выпечка, которая всегда получается даже у новичков.

Идея приготовления воздушного пирога к чаю опубликована на странице mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 130 г

соль – щепотка

ванильный сахар – 1 ч.л.

пшеничная мука – 280 г

молоко – 120 мл.

сливочное масло (растопленное) – 100 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

ягоды и фрукты – по вкусу

сливочное масло – для смазывания формы

мука – для подготовки формы

штрейзельная крошка – по желанию

Способ приготовления:

1. Яйца, сахар, щепотку соли и ванильный сахар взбивайте миксером примерно 7 минут, пока масса не станет светлой, пышной и не увеличится в объеме.

2. Влейте молоко и растопленное сливочное масло, после чего аккуратно перемешайте. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую массу.

3. Перемешайте венчиком или миксером на минимальной скорости до получения однородного теста без комочков.

4. Форму для выпечки застелите пергаментом, смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте мукой.

5. Вылейте в форму половину теста.

6. Равномерно разложите ягоды или кусочки фруктов. Для этого рецепта подойдут клубника, малина, черника, смородина, вишня, абрикосы, персики или сливы. Можно использовать и замороженные ягоды.

7. Накройте начинку второй половиной теста.

8. Сверху выложите еще немного ягод или фруктов.

9. По желанию посыпьте пирог штрейзельной крошкой.

10. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 35-40 минут.

11. Готовность проверьте деревянной шпажкой – после протыкания она должна оставаться сухой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: