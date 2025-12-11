Новогодний десерт "Битое стекло" с йогуртом: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
591
Новогодний десерт 'Битое стекло' с йогуртом: делимся оригинальным рецептом

Десерт "Битое стекло" – один из самых простых и вкусных десертов без выпечки. Для яркого вкуса можно добавить в десерт например, мандарины, киви, вишни. А также вкусно будет с печеньем.

Новогодний десерт "Битое стекло" с йогуртом: делимся оригинальным рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего десерта "Битое стекло" с йогуртом. 

Новогодний десерт "Битое стекло" с йогуртом: делимся оригинальным рецептом

Ингредиенты:

  • желе
  • йогурт 
  • сгущенное молоко 
  • желатин

Способ приготовления: 

1. Сделайте желе разноцветное и порежьте кубиком.

Новогодний десерт "Битое стекло" с йогуртом: делимся оригинальным рецептом

2. Взбейте йогурт со сгущенным молоком, добавьте желатин. Разлейте по формам.

Новогодний десерт "Битое стекло" с йогуртом: делимся оригинальным рецептом

Поставьте в холодильник минимум на 2 часа!

Новогодний десерт "Битое стекло" с йогуртом: делимся оригинальным рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты