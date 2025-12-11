Десерт "Битое стекло" – один из самых простых и вкусных десертов без выпечки. Для яркого вкуса можно добавить в десерт например, мандарины, киви, вишни. А также вкусно будет с печеньем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего десерта "Битое стекло" с йогуртом.

Ингредиенты:

желе

йогурт

сгущенное молоко

желатин

Способ приготовления:

1. Сделайте желе разноцветное и порежьте кубиком.

2. Взбейте йогурт со сгущенным молоком, добавьте желатин. Разлейте по формам.

Поставьте в холодильник минимум на 2 часа!

