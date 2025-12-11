Все рецепты
Новогодний десерт "Битое стекло" с йогуртом: делимся оригинальным рецептом
Десерт "Битое стекло" – один из самых простых и вкусных десертов без выпечки. Для яркого вкуса можно добавить в десерт например, мандарины, киви, вишни. А также вкусно будет с печеньем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего десерта "Битое стекло" с йогуртом.
Ингредиенты:
- желе
- йогурт
- сгущенное молоко
- желатин
Способ приготовления:
1. Сделайте желе разноцветное и порежьте кубиком.
2. Взбейте йогурт со сгущенным молоком, добавьте желатин. Разлейте по формам.
Поставьте в холодильник минимум на 2 часа!
