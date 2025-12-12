Новогодний салат "Анастасия": рецепт изысканного блюда, которое понравится всем

Рецепт салата

Новогодние салаты можно готовить из любых продуктов, особенно овощей. А для яркого вкуса можно добавить сыр, зелень, морепродукты, крабовые палочки, креветки, лук.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Анастасия" с филе, ананасами и сыром. 

Ингредиенты:

  • Креветки 
  • Яйца
  • Сыр
  • Ананасы
  • Консервированная кукуруза
  • Зелень (укроп, зеленый лук), майонез, соль, перец 

Способ приготовления: 

1. Креветки сварите или обжарьте, нарезать кубиками вместе с яйцами, помидорами, огурцами, сыром.

2. Соберите салат слоями чередуя слои майонезом. 

Украсить можно также креветками или красной икрой!

