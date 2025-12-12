Все рецепты
Новогодний салат "Анастасия": рецепт изысканного блюда, которое понравится всем
Новогодние салаты можно готовить из любых продуктов, особенно овощей. А для яркого вкуса можно добавить сыр, зелень, морепродукты, крабовые палочки, креветки, лук.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Анастасия" с филе, ананасами и сыром.
Ингредиенты:
- Креветки
- Яйца
- Сыр
- Ананасы
- Консервированная кукуруза
- Зелень (укроп, зеленый лук), майонез, соль, перец
Способ приготовления:
1. Креветки сварите или обжарьте, нарезать кубиками вместе с яйцами, помидорами, огурцами, сыром.
2. Соберите салат слоями чередуя слои майонезом.
Украсить можно также креветками или красной икрой!
