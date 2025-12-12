Новогодние салаты можно готовить из любых продуктов, особенно овощей. А для яркого вкуса можно добавить сыр, зелень, морепродукты, крабовые палочки, креветки, лук.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Анастасия" с филе, ананасами и сыром.

Ингредиенты:

Креветки

Яйца

Сыр

Ананасы

Консервированная кукуруза

Зелень (укроп, зеленый лук), майонез, соль, перец

Способ приготовления:

1. Креветки сварите или обжарьте, нарезать кубиками вместе с яйцами, помидорами, огурцами, сыром.

2. Соберите салат слоями чередуя слои майонезом.

Украсить можно также креветками или красной икрой!

