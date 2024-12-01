Новогодний салат с крабовыми палочками и кукурузой: готовится проще популярного оливье

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
1 минута
96
Новогодний салат с крабовыми палочками и кукурузой: готовится проще популярного оливье

Вместо традиционного оливье на праздничный новогодний стол можно приготовить сытный салат с крабовыми палочками. Вам понадобится минимальное количество простых ингредиентов. При этом, получится очень вкусно.

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Идея приготовления новогоднего салата с крабовыми палочками вместо оливье опубликована на странице фудблогера Юрия Потурая (poturaiyurii) в Instagram. Для заправки подойдёт обычный майонез.

Новогодний салат с крабовыми палочками и кукурузой: готовится проще популярного оливье

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 300 г
  • яйца – 5 шт.
  • майонез – 2-3 ст.л.
  • кукуруза – 1 банка
  • лук – 1 шт.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Новогодний салат с крабовыми палочками и кукурузой: готовится проще популярного оливье

1. Крабовые палочки порезать.

Новогодний салат с крабовыми палочками и кукурузой: готовится проще популярного оливье

2. Яйца отварить и измельчить.

Новогодний салат с крабовыми палочками и кукурузой: готовится проще популярного оливье

3. Высыпать кукурузу.

4. Добавить измельченный лук.

Новогодний салат с крабовыми палочками и кукурузой: готовится проще популярного оливье

5. Добавить майонез и специи.

6. Все перемешать.

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