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Новогодний салат с крабовыми палочками и кукурузой: готовится проще популярного оливье
Вместо традиционного оливье на праздничный новогодний стол можно приготовить сытный салат с крабовыми палочками. Вам понадобится минимальное количество простых ингредиентов. При этом, получится очень вкусно.
Идея приготовления новогоднего салата с крабовыми палочками вместо оливье опубликована на странице фудблогера Юрия Потурая (poturaiyurii) в Instagram. Для заправки подойдёт обычный майонез.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 300 г
- яйца – 5 шт.
- майонез – 2-3 ст.л.
- кукуруза – 1 банка
- лук – 1 шт.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки порезать.
2. Яйца отварить и измельчить.
3. Высыпать кукурузу.
4. Добавить измельченный лук.
5. Добавить майонез и специи.
6. Все перемешать.
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