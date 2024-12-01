Вместо традиционного оливье на праздничный новогодний стол можно приготовить сытный салат с крабовыми палочками. Вам понадобится минимальное количество простых ингредиентов. При этом, получится очень вкусно.

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Идея приготовления новогоднего салата с крабовыми палочками вместо оливье опубликована на странице фудблогера Юрия Потурая (poturaiyurii) в Instagram. Для заправки подойдёт обычный майонез.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 300 г

яйца – 5 шт.

майонез – 2-3 ст.л.

кукуруза – 1 банка

лук – 1 шт.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки порезать.

2. Яйца отварить и измельчить.

3. Высыпать кукурузу.

4. Добавить измельченный лук.

5. Добавить майонез и специи.

6. Все перемешать.

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