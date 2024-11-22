Крабовые палочки и морковь по-корейски – бюджетные продукты, которые идеально сочетаются. Из них можно приготовить вкусный салат, закуски и намазки.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень простого в приготовлении салата "Валерия" из крабовых палочек.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 г

Яйца – 4 шт.

Морковка по корейски – 150 г

Кукуруза – 150 г

Чеснок

Майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком крабовые палочки и яйца.

2. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте морковь, чеснок тертый и майонез, кукурузу, перемешайте.

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