Новогодний салат "Валерия" из бюджетных продуктов: понравится всем

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
2,0 т.
Рецепт салата

Крабовые палочки и морковь по-корейски – бюджетные продукты, которые идеально сочетаются. Из них можно приготовить вкусный салат, закуски и намазки.

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Салат из крабовых палочек

Редакция FoodOboz делится рецептом очень простого в приготовлении салата "Валерия" из крабовых палочек.

Вкусный салат

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 200 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Морковка по корейски – 150 г
  • Кукуруза – 150 г
  • Чеснок
  • Майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком крабовые палочки и яйца.

Ингредиенты для салата

2. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте морковь, чеснок тертый и майонез, кукурузу, перемешайте.

Готовое блюдо

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