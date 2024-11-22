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Новогодний салат "Валерия" из бюджетных продуктов: понравится всем
Крабовые палочки и морковь по-корейски – бюджетные продукты, которые идеально сочетаются. Из них можно приготовить вкусный салат, закуски и намазки.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень простого в приготовлении салата "Валерия" из крабовых палочек.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 200 г
- Яйца – 4 шт.
- Морковка по корейски – 150 г
- Кукуруза – 150 г
- Чеснок
- Майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком крабовые палочки и яйца.
2. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте морковь, чеснок тертый и майонез, кукурузу, перемешайте.
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