Все рецепты
Новогодняя вкусная закуска "Мандаринки": делимся легким рецептом
Новогодние закуски можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет из сыра, филе, рыбы, авокадо. А также вкусно будет, если сделать основу из овощей, например, моркови.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски "Мандаринки" из филе, моркови и сыра.
Ингредиенты:
- морковь 4-5 шт.
- 1 отварное куриное филе
- 3 сваренных вкрутую яйца
- 80 г твердого сыра
- 2 ст.л. сметаны/майонеза
- 1 зубчик чеснока, укроп, соль
Способ приготовления:
1. Отварите филе, измельчите. Натрите яйца, сыр, чеснок и добавьте майонез, зелень, перемешайте.
2. Скатайте из массы шарики.
3. Натрите вареную морковь, выложите на пищевую пленку, сверху шарик из филе, сверните и отправьте в холодильник.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: