Новогодние закуски можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет из сыра, филе, рыбы, авокадо. А также вкусно будет, если сделать основу из овощей, например, моркови.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски "Мандаринки" из филе, моркови и сыра.

Ингредиенты:

морковь 4-5 шт.

1 отварное куриное филе

3 сваренных вкрутую яйца

80 г твердого сыра

2 ст.л. сметаны/майонеза

1 зубчик чеснока, укроп, соль

Способ приготовления:

1. Отварите филе, измельчите. Натрите яйца, сыр, чеснок и добавьте майонез, зелень, перемешайте.

2. Скатайте из массы шарики.

3. Натрите вареную морковь, выложите на пищевую пленку, сверху шарик из филе, сверните и отправьте в холодильник.

