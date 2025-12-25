Новогодняя вкусная закуска "Мандаринки": делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Новогодние закуски можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет из сыра, филе, рыбы, авокадо. А также вкусно будет, если сделать основу из овощей, например, моркови.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски "Мандаринки" из филе, моркови и сыра.

Ингредиенты: 

  • морковь 4-5 шт.
  • 1 отварное куриное филе
  • 3 сваренных вкрутую яйца
  • 80 г твердого сыра
  • 2 ст.л. сметаны/майонеза
  • 1 зубчик чеснока, укроп, соль

Способ приготовления:

1. Отварите филе, измельчите. Натрите яйца, сыр, чеснок и добавьте майонез, зелень, перемешайте.

2. Скатайте из массы шарики.

3. Натрите вареную морковь, выложите на пищевую пленку, сверху шарик из филе, сверните и отправьте в холодильник.

