Новогодняя закуска "Мандаринки": готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
66
Новогодняя закуска 'Мандаринки': готовится 10 минут

Если вы хотите по-настоящему удивить гостей, приготовьте вкусную и легкую закуску из моркови, сыра. Для яркого вкуса можно добавить зелень и чеснок. 

Новогодняя закуска "Мандаринки": готовится 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски "Мандаринки" из плавленого сыра и моркови.

Новогодняя закуска "Мандаринки": готовится 10 минут

Ингредиенты: 

  • 4 средние морковки
  • 2 плавленых сырка
  • 4 вареных яйца
  • 2 ст. л майонеза
  • 5 шт. гвоздика
  • соль

Способ приготовления: 

1. Отварите яйца и морковь, почистите, натрите.

Новогодняя закуска "Мандаринки": готовится 10 минут

2. На одноразовую пленку выложить морковь, немного подсолить, сырки, яйца, чеснок и майонез (их смешать и посолить). Выложить всю смесь на морковь.

Новогодняя закуска "Мандаринки": готовится 10 минут

3. Замотайте и можно ставить в холодильник, а можно есть сразу. Украсьте гвоздикой!

Новогодняя закуска "Мандаринки": готовится 10 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты