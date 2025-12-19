Все рецепты
Новогодняя закуска "Мандаринки": готовится 10 минут
Если вы хотите по-настоящему удивить гостей, приготовьте вкусную и легкую закуску из моркови, сыра. Для яркого вкуса можно добавить зелень и чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски "Мандаринки" из плавленого сыра и моркови.
Ингредиенты:
- 4 средние морковки
- 2 плавленых сырка
- 4 вареных яйца
- 2 ст. л майонеза
- 5 шт. гвоздика
- соль
Способ приготовления:
1. Отварите яйца и морковь, почистите, натрите.
2. На одноразовую пленку выложить морковь, немного подсолить, сырки, яйца, чеснок и майонез (их смешать и посолить). Выложить всю смесь на морковь.
3. Замотайте и можно ставить в холодильник, а можно есть сразу. Украсьте гвоздикой!
