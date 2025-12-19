Если вы хотите по-настоящему удивить гостей, приготовьте вкусную и легкую закуску из моркови, сыра. Для яркого вкуса можно добавить зелень и чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски "Мандаринки" из плавленого сыра и моркови.

Ингредиенты:

4 средние морковки

2 плавленых сырка

4 вареных яйца

2 ст. л майонеза

5 шт. гвоздика

соль

Способ приготовления:

1. Отварите яйца и морковь, почистите, натрите.

2. На одноразовую пленку выложить морковь, немного подсолить, сырки, яйца, чеснок и майонез (их смешать и посолить). Выложить всю смесь на морковь.

3. Замотайте и можно ставить в холодильник, а можно есть сразу. Украсьте гвоздикой!

