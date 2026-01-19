Нужно ли добавлять масло в воду при варке макарон: развеиваем кулинарный миф
Макароны – самый простой продукт, который умеет готовить каждый. Очень важно – просто правильно их сварить, чтобы они не слипались и не разваривались.
Редакция FoodOboz рассказываем, нужно ли добавлять растительное масло в воду при варке макарон и рецептом блюда от нутрициолога.
Нужно ли добавлять масло в воду для макарон
Нет, добавлять масло в воду во время варки макарон не нужно, поскольку оно не предотвращает слипание, а лишь создает жирную пленку, которая мешает соусу прилипать к пасте, зато лучше использовать много воды, часто перемешивать и сохранить 3-4 ложки крахмалистого отвара для соуса.
Рецепт пасты
Ингредиенты:
- Перец 2 шт.
- Помидоры 250 г
- Лук 0,5 шт.
- Крем-сыр Philadelphia 2 ст.л.
- Паста 200 г
- Масло авокадо
- Соль, специи, розмарин
Способ приготовления:
1. Овощи с крем-сыром Philadelphia запекаем в духовке 45 минут при 180 С.
2. Затем все в блендер перебейте и добавляем в отваренную пасту, перемешиваем и готово.
Перед подачей посыпьте сыром!
