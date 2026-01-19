Нужно ли добавлять масло в воду при варке макарон: развеиваем кулинарный миф

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Макароны – самый простой продукт, который умеет готовить каждый. Очень важно – просто правильно их сварить, чтобы они не слипались и не разваривались.

Редакция FoodOboz рассказываем, нужно ли добавлять растительное масло в воду при варке макарон и рецептом блюда от нутрициолога.

Нужно ли добавлять масло в воду для макарон

Нет, добавлять масло в воду во время варки макарон не нужно, поскольку оно не предотвращает слипание, а лишь создает жирную пленку, которая мешает соусу прилипать к пасте, зато лучше использовать много воды, часто перемешивать и сохранить 3-4 ложки крахмалистого отвара для соуса. 

Рецепт пасты

Ингредиенты: 

  • Перец 2 шт.
  • Помидоры 250 г
  • Лук 0,5 шт.
  • Крем-сыр Philadelphia 2 ст.л.
  • Паста 200 г
  • Масло авокадо
  • Соль, специи, розмарин

Способ приготовления: 

1. Овощи с крем-сыром Philadelphia запекаем в духовке 45 минут при 180 С.

2. Затем все в блендер перебейте и добавляем в отваренную пасту, перемешиваем и готово. 

Перед подачей посыпьте сыром! 

