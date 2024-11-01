Облепиховый напиток с апельсином и корицей: как приготовить вкуснее, чем в кафе
Осень – время согревающих на ароматных напитков. Одним из таких является облепиховый чай, который также наделен интереснейшим вкусом.
Такой напиток можно приготовить и дома. А с рецептом от фудблогера с ником gordynovskaya, который она представила в Instagram, облепиховый чай получится вкуснее, чем в любом кафе.
Ингредиенты
- Облепиха – 400-500 гр
- Сок апельсина – 1 шт.
- Цедра апельсина – 1 шт
- Корица – 1 ч.л.
- Мед или сахар – по вкусу
- Имбирь
- Лимон
Способ приготовления
1. Тщательно промываем облепиху, добавляем воду и оставляем на 10 минут. И еще раз промываем.
2. Снимаем цедру с апельсина и добавляем в облепиху вместе с мякотью фрукта и корицей.
3. Добавляем мед или сахар по вкусу.
4. Перебиваем тщательно блендером.
5. Готовую массу разливаем в формочки для льда и замораживаем. Затем складываем кубики в пакет для длительного хранения.
6. Готовим чай. 2-3 кусочка замороженной облепихи заливаем горячей водой (не кипятком).
7. По желанию добавляем кусок имбиря и лимона.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты чая: