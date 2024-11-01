Осень – время согревающих на ароматных напитков. Одним из таких является облепиховый чай, который также наделен интереснейшим вкусом.

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Такой напиток можно приготовить и дома. А с рецептом от фудблогера с ником gordynovskaya, который она представила в Instagram, облепиховый чай получится вкуснее, чем в любом кафе.

Ингредиенты

Облепиха – 400-500 гр

Сок апельсина – 1 шт.

Цедра апельсина – 1 шт

Корица – 1 ч.л.

Мед или сахар – по вкусу

Имбирь

Лимон

Способ приготовления

1. Тщательно промываем облепиху, добавляем воду и оставляем на 10 минут. И еще раз промываем.

2. Снимаем цедру с апельсина и добавляем в облепиху вместе с мякотью фрукта и корицей.

3. Добавляем мед или сахар по вкусу.

4. Перебиваем тщательно блендером.

5. Готовую массу разливаем в формочки для льда и замораживаем. Затем складываем кубики в пакет для длительного хранения.

6. Готовим чай. 2-3 кусочка замороженной облепихи заливаем горячей водой (не кипятком).

7. По желанию добавляем кусок имбиря и лимона.

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