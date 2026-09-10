Очень вкусная намазка из авокадо: готовится максимум 15 минут
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Если нужно быстро приготовить что-нибудь на завтрак или перекус, попробуйте простую пасту из авокадо. Она готовится из нескольких продуктов и не требует много времени. Авокадо хорошо сочетается с яйцами, сливочным сыром и твердым сыром, поэтому вкус получается насыщенным. Готовую намазку можно подавать на поджаренном хлебе или использовать для бутербродов.
Идея приготовления бюджетной пасты из авокадо опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- авокадо – 1 шт.
- варёные яйца – 3 шт.
- крем-сыр – 3 ст.л.
- твёрдый сыр – 30 г
- лимонный сок – по вкусу
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Авокадо нужно разрезать, удалить косточку и извлечь мякоть.
2. Переложить мякоть в миску, сбрызнуть лимонным соком и хорошо размять вилкой. Необязательно добиваться идеально гладкой консистенции: небольшие кусочки авокадо сделают текстуру пасты более интересной.
3. Вареные яйца нужно очистить и добавить к авокадо. Затем положить сливочный сыр, посолить и поперчить по вкусу.
4. Все ингредиенты нужно тщательно размять вилкой и перемешать, чтобы масса стала однородной.
5. Твёрдый сыр натереть на мелкой тёрке и добавить в готовую смесь. Еще раз перемешать пасту, чтобы сыр равномерно распределился.
6. Готовую массу можно сразу подавать к столу. Лучше всего она сочетается с поджаренным хлебом или хрустящим багетом.
7. По желанию бутерброды можно дополнить свежей зеленью или посыпать кунжутом.
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