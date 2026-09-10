Очень вкусная намазка из авокадо: готовится максимум 15 минут

Если нужно быстро приготовить что-нибудь на завтрак или перекус, попробуйте простую пасту из авокадо. Она готовится из нескольких продуктов и не требует много времени. Авокадо хорошо сочетается с яйцами, сливочным сыром и твердым сыром, поэтому вкус получается насыщенным. Готовую намазку можно подавать на поджаренном хлебе или использовать для бутербродов.

Идея приготовления бюджетной пасты из авокадо опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

авокадо – 1 шт.

варёные яйца – 3 шт.

крем-сыр – 3 ст.л.

твёрдый сыр – 30 г

лимонный сок – по вкусу

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Авокадо нужно разрезать, удалить косточку и извлечь мякоть.

2. Переложить мякоть в миску, сбрызнуть лимонным соком и хорошо размять вилкой. Необязательно добиваться идеально гладкой консистенции: небольшие кусочки авокадо сделают текстуру пасты более интересной.

3. Вареные яйца нужно очистить и добавить к авокадо. Затем положить сливочный сыр, посолить и поперчить по вкусу.

4. Все ингредиенты нужно тщательно размять вилкой и перемешать, чтобы масса стала однородной.

5. Твёрдый сыр натереть на мелкой тёрке и добавить в готовую смесь. Еще раз перемешать пасту, чтобы сыр равномерно распределился.

6. Готовую массу можно сразу подавать к столу. Лучше всего она сочетается с поджаренным хлебом или хрустящим багетом.

7. По желанию бутерброды можно дополнить свежей зеленью или посыпать кунжутом.

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