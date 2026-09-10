Очень вкусная намазка из авокадо: готовится максимум 15 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
Вкусная намазка из авокадо
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Если нужно быстро приготовить что-нибудь на завтрак или перекус, попробуйте простую пасту из авокадо. Она готовится из нескольких продуктов и не требует много времени. Авокадо хорошо сочетается с яйцами, сливочным сыром и твердым сыром, поэтому вкус получается насыщенным. Готовую намазку можно подавать на поджаренном хлебе или использовать для бутербродов.

Идея приготовления бюджетной пасты из авокадо опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Рецепт пасты из авокадо

Ингредиенты:

  • авокадо – 1 шт.
  • варёные яйца – 3 шт.
  • крем-сыр – 3 ст.л.
  • твёрдый сыр – 30 г
  • лимонный сок – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Разминаем авокадо вилкой

1. Авокадо нужно разрезать, удалить косточку и извлечь мякоть.

2. Переложить мякоть в миску, сбрызнуть лимонным соком и хорошо размять вилкой. Необязательно добиваться идеально гладкой консистенции: небольшие кусочки авокадо сделают текстуру пасты более интересной.

Добавляем специи, яйца и крем-сыр

3. Вареные яйца нужно очистить и добавить к авокадо. Затем положить сливочный сыр, посолить и поперчить по вкусу.

4. Все ингредиенты нужно тщательно размять вилкой и перемешать, чтобы масса стала однородной.

Всё перемешиваем

5. Твёрдый сыр натереть на мелкой тёрке и добавить в готовую смесь. Еще раз перемешать пасту, чтобы сыр равномерно распределился.

Смазываем подсушенный банет пастой

6. Готовую массу можно сразу подавать к столу. Лучше всего она сочетается с поджаренным хлебом или хрустящим багетом.

7. По желанию бутерброды можно дополнить свежей зеленью или посыпать кунжутом.

Готовая закуска

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты