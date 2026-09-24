Один ингредиент и сырники тают во рту: кулинарный трюк, который меняет все

Сырники – блюдо, которое любят все. Готовить их лучше всего из жирного творога, добавляя муку, яйца, сахар. Важно при приготовлении – выбрать качественный творог. А также кулинары советуют добавить крахмал, это сделает сырники воздушными, легкими, помогает им держать форму и не дает расплываться на сковороде.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, удачных сырников, которые очень просто готовятся.

Ингредиенты:

Творог 500 г (средней жирности)

Яйца 2 шт.

Сахар 2-3 ст. л. (по вкусу)

Мука 3-4 ст. л.

Ванильный сахар 1 ч. л.

Секретный ингредиент картофельный или кукурузный крахмал 1-2 ст. л.

Соль щепотка

Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Творог перетрите вилкой или протереть через сито, чтобы не осталось комочков. Это обеспечивает нежную текстуру будущих сырников. В творог добавляем яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешиваем до однородности. Далее добавляем муку и, самое главное, крахмал.

2. Из теста формируем небольшие круглые или плоские котлетки. Обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Чтобы сырники получились еще более нежными, после обжарки накройте сковороду крышкой на минуту-другую – это позволит пару сохранить мягкость.

Подаем сырники горячими с медом, сметаной, ягодным соусом или вареньем.

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