Один ингредиент и сырники тают во рту: кулинарный трюк, который меняет все

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,7 т.
Рецепт вкусных сырников
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Сырники – блюдо, которое любят все. Готовить их лучше всего из жирного творога, добавляя муку, яйца, сахар. Важно при приготовлении – выбрать качественный творог. А также кулинары советуют добавить крахмал, это сделает сырники воздушными, легкими, помогает им держать форму и не дает расплываться на сковороде.

Что добавить в тесто для сырников

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, удачных сырников, которые очень просто готовятся.

Ингредиенты:

  • Творог 500 г (средней жирности)
  • Яйца 2 шт.
  • Сахар 2-3 ст. л. (по вкусу)
  • Мука 3-4 ст. л.
  • Ванильный сахар 1 ч. л.
  • Секретный ингредиент картофельный или кукурузный крахмал 1-2 ст. л.
  • Соль щепотка
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Творог перетрите вилкой или протереть через сито, чтобы не осталось комочков. Это обеспечивает нежную текстуру будущих сырников. В творог добавляем яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешиваем до однородности. Далее добавляем муку и, самое главное, крахмал.

Формируем сырники

2. Из теста формируем небольшие круглые или плоские котлетки. Обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Чтобы сырники получились еще более нежными, после обжарки накройте сковороду крышкой на минуту-другую – это позволит пару сохранить мягкость.

Обжариваем творожники

Подаем сырники горячими с медом, сметаной, ягодным соусом или вареньем.

Готовые сырники

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