Охлаждающий летний салат за 5 минут: есть его захочется каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Рецепт салата
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Летом, а особенно в жаркие дни, лучше всего готовить полезные, вкусные, освежающие салаты. Лучше всего для основы подойдет айсберг, а также просто любая зелень. Яркости и сочности блюду придадут свежие овощи, например, помидоры, огурцы.

Охлаждающий летний салат за 5 минут: есть его захочется каждый день

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего и полезного салата из овощей.

Ингредиенты: 

  • Айсберг
  • Огурец
  • Помидоры
  • Авокадо
  • Консервированная кукуруза
  • Петрушка

Заправка:

  • Оливковое масло
  • Лимонный сок
  • Соль
  • Черный перец
  • Итальянские травы

Способ приготовления: 

1. Айсберг разрываем руками, огурцы и помидоры нарезаем произвольно, выкладываем все в тарелку, высыпаем кукурузу, добавляем петрушку, авокадо.

Охлаждающий летний салат за 5 минут: есть его захочется каждый день

2. Смешиваем заправку и поливаем салат.

Охлаждающий летний салат за 5 минут: есть его захочется каждый день

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