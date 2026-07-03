Летом, а особенно в жаркие дни, лучше всего готовить полезные, вкусные, освежающие салаты. Лучше всего для основы подойдет айсберг, а также просто любая зелень. Яркости и сочности блюду придадут свежие овощи, например, помидоры, огурцы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего и полезного салата из овощей.

Ингредиенты:

Айсберг

Огурец

Помидоры

Авокадо

Консервированная кукуруза

Петрушка

Заправка:

Оливковое масло

Лимонный сок

Соль

Черный перец

Итальянские травы

Способ приготовления:

1. Айсберг разрываем руками, огурцы и помидоры нарезаем произвольно, выкладываем все в тарелку, высыпаем кукурузу, добавляем петрушку, авокадо.

2. Смешиваем заправку и поливаем салат.

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