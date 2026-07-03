Охлаждающий летний салат за 5 минут: есть его захочется каждый день
1 минута
1,0 т.
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Летом, а особенно в жаркие дни, лучше всего готовить полезные, вкусные, освежающие салаты. Лучше всего для основы подойдет айсберг, а также просто любая зелень. Яркости и сочности блюду придадут свежие овощи, например, помидоры, огурцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего и полезного салата из овощей.
Ингредиенты:
- Айсберг
- Огурец
- Помидоры
- Авокадо
- Консервированная кукуруза
- Петрушка
Заправка:
- Оливковое масло
- Лимонный сок
- Соль
- Черный перец
- Итальянские травы
Способ приготовления:
1. Айсберг разрываем руками, огурцы и помидоры нарезаем произвольно, выкладываем все в тарелку, высыпаем кукурузу, добавляем петрушку, авокадо.
2. Смешиваем заправку и поливаем салат.
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