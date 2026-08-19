Оладьи из кабачка – лучшее блюдо для завтрака и перекуса. Для оригинального вкуса добавьте в основу твердый сыр или моцареллу.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных кабачковых оладий с сыром и чесноком.

Ингредиенты:

кабачок

специи

яйцо

мука

чеснок

лук

сыр твердый

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, посолите, отожмите сок. Добавьте яйцо, муку, специи и сыр.

2. Пожарьте оладьи и подавайте.

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