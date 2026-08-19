Оладьи из кабачка с сыром: рецепт идеального блюда для завтрака и перекуса
1 минута
510
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Оладьи из кабачка – лучшее блюдо для завтрака и перекуса. Для оригинального вкуса добавьте в основу твердый сыр или моцареллу.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных кабачковых оладий с сыром и чесноком.
Ингредиенты:
- кабачок
- специи
- яйцо
- мука
- чеснок
- лук
- сыр твердый
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки, посолите, отожмите сок. Добавьте яйцо, муку, специи и сыр.
2. Пожарьте оладьи и подавайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: