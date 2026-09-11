Оливье по-новому: без невкусной колбасы и жирного майонеза
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Салат оливье умеют готовить все без исключения. Но, не обязательно добавлять в блюдо колбасу, ее можно заменить филе, а соленые огурцы свежими.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, вкусного, домашнего оливье с филе, спаржей и горошком.
Ингредиенты:
- Картофель 3 шт. среднего размера
- Морковь 1 шт.
- Горошек 150-200 г
- Куриное филе 1 шт.
- Куриная голень копченая 1 шт.
- Огурцы свежие 2 шт.
- Огурцы соленые 2-3 шт.
- Яйца 4 шт.
- Спаржа 5-7 шт.
- Зеленый лук 5-7 веточек
Для соуса:
- Майонез 200 г
- Греческий йогурт (густой) 50 г
- Горчица дижонская, зерновая 30 г
- Соль, перец, растительное масло
Способ приготовления:
1. Овощи запекаем, режим кубиком вместе с луком и яйцами, огурцами. Филе обжарьте и порежьте.
2. Горошек берем свежезамороженный. И не варите его, пожалуйста. Он уже бланширован в упаковках. То есть его нужно только разморозить и все. Максимум залить на 2 минуты кипятком.
3. Спаржа: очищаем нижние 2/3 экономкой или ножом. Конечно, вы можете отламывать низ, как раньше рассказывали. Там, где погнулось, там и нужно отломать. Но это неэкономно, лучше просто обрезать низ. И очень советую не варить спаржу. А именно обжарить.
4. Смешайте все ингредиенты, добавьте соус, перемешайте и подавайте.
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