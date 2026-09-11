Оливье по-новому: без невкусной колбасы и жирного майонеза

Салат оливье умеют готовить все без исключения. Но, не обязательно добавлять в блюдо колбасу, ее можно заменить филе, а соленые огурцы свежими.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, вкусного, домашнего оливье с филе, спаржей и горошком.

Ингредиенты:

Картофель 3 шт. среднего размера

Морковь 1 шт.

Горошек 150-200 г

Куриное филе 1 шт.

Куриная голень копченая 1 шт.

Огурцы свежие 2 шт.

Огурцы соленые 2-3 шт.

Яйца 4 шт.

Спаржа 5-7 шт.

Зеленый лук 5-7 веточек

Для соуса:

Майонез 200 г

Греческий йогурт (густой) 50 г

Горчица дижонская, зерновая 30 г

Соль, перец, растительное масло

Способ приготовления:

1. Овощи запекаем, режим кубиком вместе с луком и яйцами, огурцами. Филе обжарьте и порежьте.

2. Горошек берем свежезамороженный. И не варите его, пожалуйста. Он уже бланширован в упаковках. То есть его нужно только разморозить и все. Максимум залить на 2 минуты кипятком.

3. Спаржа: очищаем нижние 2/3 экономкой или ножом. Конечно, вы можете отламывать низ, как раньше рассказывали. Там, где погнулось, там и нужно отломать. Но это неэкономно, лучше просто обрезать низ. И очень советую не варить спаржу. А именно обжарить.

4. Смешайте все ингредиенты, добавьте соус, перемешайте и подавайте.

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