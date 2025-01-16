Орешки – это десерт, хорошо знакомый нам с детства. Его до сих пор можно приобрести в магазинах, а в разнообразных кафе он считается одним из самых популярных. А все благодаря своему интересному виду, удобству потребления и непревзойденному вкусу.

Видео дня

Как приготовить орешки дома двумя способами, в Instagram рассказала шеф-повареш Лиза Глинская. В качестве начинки она использовала сгущенно-сливочный крем, лишь усовершенствовавший вкус десерта.

Ингредиенты для теста №1

Сливочное масло 82% – 180 гр

Яйца – 2 шт

Сахарная пудра – 110 гр

Ванильный сахар

Соль – щепотка

Мука – 340 гр

Ингредиенты для теста №2

Сливочное масло 82% – 200 гр

Яйца – 2 шт

Сахарная пудра – 110 гр

Соль – щепотка

Ванильный сахар

Мука – 340 гр

Миндальная мука – 30 гр

Ингредиенты для начинки

Сливочное масло 82% комнатной температуры – 250 гр

Сгущенное вареное молоко – 250 гр

Грецкие орехи обжаренные – 80 гр

Способ приготовления

1. Взбиваем с помощью венчика сливочное масло, оно должно быть комнатной температуры.

2. Добавляем сахарную пудру и ванильный сахар. Перемешиваем.

3. Прибавляем яйца комнатной температуры. Снова перемешиваем. На этом этапе могут появиться комочки, это может быть потому, что вы использовали холодные яйца. Как только мы добавим муку – текстура станет однородной.

4. Добавляем муку и соль, замешиваем тесто с помощью силиконовой лопатки. Долго вымешивать не нужно, мука должна увлажниться.

5. Обертываем тесто пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 2 часа.

6. Достаем тесто из холодильника и формируем шарики.

7. Разогреваем орех и закладываем в формы шарики из теста и выпекаем 2-3 мин.

8. Достаем половинки орешков из формы.

9. С помощью сита делаем край орешка красивым и гладким.

10. Готовим начинку. Смешиваем сливочное масло комнатной температуры с вареной сгущенкой и взбиваем миксером. Начинка должна содержать форму.

11. Перекладываем начинку в кондитерский мешок.

12. Наполняем половинки начинкой, в одну добавляем обжаренный грецкий орех и собираем орешки.

13. Перед тем, как лакомиться орешками, поставьте их в холодильник минимум на один час.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты десертов: