Орешки со сгущенно-сливочной начинкой: оригинальный рецепт от Лизы Глинской
Орешки – это десерт, хорошо знакомый нам с детства. Его до сих пор можно приобрести в магазинах, а в разнообразных кафе он считается одним из самых популярных. А все благодаря своему интересному виду, удобству потребления и непревзойденному вкусу.
Как приготовить орешки дома двумя способами, в Instagram рассказала шеф-повареш Лиза Глинская. В качестве начинки она использовала сгущенно-сливочный крем, лишь усовершенствовавший вкус десерта.
Ингредиенты для теста №1
- Сливочное масло 82% – 180 гр
- Яйца – 2 шт
- Сахарная пудра – 110 гр
- Ванильный сахар
- Соль – щепотка
- Мука – 340 гр
Ингредиенты для теста №2
- Сливочное масло 82% – 200 гр
- Яйца – 2 шт
- Сахарная пудра – 110 гр
- Соль – щепотка
- Ванильный сахар
- Мука – 340 гр
- Миндальная мука – 30 гр
Ингредиенты для начинки
- Сливочное масло 82% комнатной температуры – 250 гр
- Сгущенное вареное молоко – 250 гр
- Грецкие орехи обжаренные – 80 гр
Способ приготовления
1. Взбиваем с помощью венчика сливочное масло, оно должно быть комнатной температуры.
2. Добавляем сахарную пудру и ванильный сахар. Перемешиваем.
3. Прибавляем яйца комнатной температуры. Снова перемешиваем. На этом этапе могут появиться комочки, это может быть потому, что вы использовали холодные яйца. Как только мы добавим муку – текстура станет однородной.
4. Добавляем муку и соль, замешиваем тесто с помощью силиконовой лопатки. Долго вымешивать не нужно, мука должна увлажниться.
5. Обертываем тесто пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 2 часа.
6. Достаем тесто из холодильника и формируем шарики.
7. Разогреваем орех и закладываем в формы шарики из теста и выпекаем 2-3 мин.
8. Достаем половинки орешков из формы.
9. С помощью сита делаем край орешка красивым и гладким.
10. Готовим начинку. Смешиваем сливочное масло комнатной температуры с вареной сгущенкой и взбиваем миксером. Начинка должна содержать форму.
11. Перекладываем начинку в кондитерский мешок.
12. Наполняем половинки начинкой, в одну добавляем обжаренный грецкий орех и собираем орешки.
13. Перед тем, как лакомиться орешками, поставьте их в холодильник минимум на один час.
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