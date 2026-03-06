Все рецепты
Оригинальные бутерброды с сельдью для праздничного стола: готовятся 5 минут
Сельдь – очень полезная рыба, которую можно есть хоть каждый день. Готовить из сельди можно салаты, закуски, бутерброды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных бутербродов из сельди, с вкусной намазкой.
Ингредиенты:
- темный багет
- филе сельди
- киви
- вареное яйцо
- плавленый сыр
- майонез, соль
Способ приготовления:
1. Отварное яйцо + плавленый сыр + майонез и немного соли хорошо перебить до однородной консистенции.
2. На ломтик багета намазать намазку, выложить 2 кусочка киви и 2 кусочка сельди, сельдь слегка посыпать зеленым луком и подавайте.
