Сельдь – очень полезная рыба, которую можно есть хоть каждый день. Готовить из сельди можно салаты, закуски, бутерброды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных бутербродов из сельди, с вкусной намазкой.

Ингредиенты:

темный багет

филе сельди

киви

вареное яйцо

плавленый сыр

майонез, соль

Способ приготовления:

1. Отварное яйцо + плавленый сыр + майонез и немного соли хорошо перебить до однородной консистенции.

2. На ломтик багета намазать намазку, выложить 2 кусочка киви и 2 кусочка сельди, сельдь слегка посыпать зеленым луком и подавайте.

