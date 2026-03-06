Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Оригинальные бутерброды с сельдью для праздничного стола: готовятся 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
7,5 т.
Рецепт бутербродов

Сельдь – очень полезная рыба, которую можно есть хоть каждый день. Готовить из сельди можно салаты, закуски, бутерброды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных бутербродов из сельди, с вкусной намазкой.

Ингредиенты: 

  • темный багет
  • филе сельди
  • киви
  • вареное яйцо
  • плавленый сыр
  • майонез, соль

Способ приготовления: 

1. Отварное яйцо + плавленый сыр + майонез и немного соли хорошо перебить до однородной консистенции. 

2. На ломтик багета намазать намазку, выложить 2 кусочка киви и 2 кусочка сельди, сельдь слегка посыпать зеленым луком и подавайте.

