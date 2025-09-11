Слоеное тесто – самое простое тесто для приготовления вкусных, хрустящих десертов, среди которых самые простые – пироги с разными начинками. Очень вкусно будет с полезным инжиром и сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слоеного пирога с сыром бри и инжиром.

Ингредиенты:

слоеное тесто

инжир

бри

желток

Способ приготовления:

1. На тесте вилкой сделайте проколы, выложите инжире и сыр. Смажьте края теста желтком.

2. Запекайте до готовности. Перед подачей можно добавить мед и орешки!

