Осенний слоеный пирог с инжиром и бри: самый простой рецепт десерта без заморочек
Слоеное тесто – самое простое тесто для приготовления вкусных, хрустящих десертов, среди которых самые простые – пироги с разными начинками. Очень вкусно будет с полезным инжиром и сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слоеного пирога с сыром бри и инжиром.
Ингредиенты:
- слоеное тесто
- инжир
- бри
- желток
Способ приготовления:
1. На тесте вилкой сделайте проколы, выложите инжире и сыр. Смажьте края теста желтком.
2. Запекайте до готовности. Перед подачей можно добавить мед и орешки!
