Осенний слоеный пирог с инжиром и бри: самый простой рецепт десерта без заморочек

Ирина Мельниченко
Рецепт пирога

Слоеное тесто – самое простое тесто для приготовления вкусных, хрустящих десертов, среди которых самые простые – пироги с разными начинками. Очень вкусно будет с полезным инжиром и сыром.

Вкусный пирог из слоеного теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слоеного пирога с сыром бри и инжиром.

Что приготовить из инжира

Ингредиенты: 

  • слоеное тесто 
  • инжир
  • бри
  • желток 

Способ приготовления: 

1. На тесте вилкой сделайте проколы, выложите инжире и сыр. Смажьте края теста желтком.

Основа для пирога

2. Запекайте до готовности. Перед подачей можно добавить мед и орешки! 

Готовый пирог

