Осенний тыквенный суп со сливками: рецепт самого полезного овощного блюда

Рецепт супа

Тыква – самый полезный осенний овощ, который можно есть в любом виде – запеченном, вареном, а также из тыквы получится вкусный салат, супы. Еще из тыквы получится очень вкусные пироги, кексы.

Запеченная тыква

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, осеннего супа из тыквы с овощами и сливками.

Рецепт супа

Ингредиенты:

  • 1 тыковка сорта "хокайдо"
  • 1 болгарский перец
  • 2 томата
  • 1 луковица
  • 1 кабачок, морковь (по желанию)
  • 1 головка чеснока
  • бульон, сливки, кипяток (ими регулировать густоту при в взбивании блендером)
  • травы, специи, растительное масло

Способ приготовления:

1. Овощи запекаем пока тыква не станет мягкой. Это займет примерно 35 минут при 200С.

Овощи для блюда

2. Затем перебиваем все вместе блендером с бульоном/сливками или кипятком.

Приготовление блюда

Подавайте горячим, можно добавить сливки, сыр, специи, семечки!

Готовый суп

