Тыква – самый полезный осенний овощ, который можно есть в любом виде – запеченном, вареном, а также из тыквы получится вкусный салат, супы. Еще из тыквы получится очень вкусные пироги, кексы.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, осеннего супа из тыквы с овощами и сливками.

Ингредиенты:

1 тыковка сорта "хокайдо"

1 болгарский перец

2 томата

1 луковица

1 кабачок, морковь (по желанию)

1 головка чеснока

бульон, сливки, кипяток (ими регулировать густоту при в взбивании блендером)

травы, специи, растительное масло

Способ приготовления:

1. Овощи запекаем пока тыква не станет мягкой. Это займет примерно 35 минут при 200С.

2. Затем перебиваем все вместе блендером с бульоном/сливками или кипятком.

Подавайте горячим, можно добавить сливки, сыр, специи, семечки!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: