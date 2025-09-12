Видео дня
Осенний тыквенный суп со сливками: рецепт самого полезного овощного блюда
Тыква – самый полезный осенний овощ, который можно есть в любом виде – запеченном, вареном, а также из тыквы получится вкусный салат, супы. Еще из тыквы получится очень вкусные пироги, кексы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, осеннего супа из тыквы с овощами и сливками.
Ингредиенты:
- 1 тыковка сорта "хокайдо"
- 1 болгарский перец
- 2 томата
- 1 луковица
- 1 кабачок, морковь (по желанию)
- 1 головка чеснока
- бульон, сливки, кипяток (ими регулировать густоту при в взбивании блендером)
- травы, специи, растительное масло
Способ приготовления:
1. Овощи запекаем пока тыква не станет мягкой. Это займет примерно 35 минут при 200С.
2. Затем перебиваем все вместе блендером с бульоном/сливками или кипятком.
Подавайте горячим, можно добавить сливки, сыр, специи, семечки!
