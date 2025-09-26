Брускетты – отличный вариант праздничной закуски. Готовится блюдо значительно проще любых салатов. Очень вкусно сочетать курицу, зелень, а также сочные томаты.

Идея приготовления праздничных брускетт с курицей опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

крем-сыр

багет

листья салата

куриное филе

черри

пармезан

Способ приготовления:

1. Куриное филе замариновать в специях (соль, перец, копченая паприка, сухой чеснок, специи к курице).

2. Обжарить на сковороде или в аэрогриле.

3. Багет нарезать и подсушить на сухой сковороде с одной стороны.

4. Немного охладить.

5. Смазать каждый кусочек багета крем-сыром.

6. Выложить листья салата, куриное филе и черри.

7. Посыпать натертым пармезаном.

