Видео дня
Отличная альтернатива салатам: с чем приготовить вкусные брускетты для праздничного стола
Брускетты – отличный вариант праздничной закуски. Готовится блюдо значительно проще любых салатов. Очень вкусно сочетать курицу, зелень, а также сочные томаты.
Идея приготовления праздничных брускетт с курицей опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- крем-сыр
- багет
- листья салата
- куриное филе
- черри
- пармезан
Способ приготовления:
1. Куриное филе замариновать в специях (соль, перец, копченая паприка, сухой чеснок, специи к курице).
2. Обжарить на сковороде или в аэрогриле.
3. Багет нарезать и подсушить на сухой сковороде с одной стороны.
4. Немного охладить.
5. Смазать каждый кусочек багета крем-сыром.
6. Выложить листья салата, куриное филе и черри.
7. Посыпать натертым пармезаном.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: