Овощные палочки с кускусом: идеально подойдут для полезного перекуса

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Овощные палочки с кускусом: идеально подойдут для полезного перекуса

Если вы следите за фигурой и пытаетесь питаться правильно, вы задумывались над приготовлением действительно полезного перекуса. Конечно, этот прием пищи можно заменить любым фруктом или орешками, но не лучше ли попробовать что-нибудь необычное и порадовать собственные вкусовые рецепторы?

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Фудблогер с ником retsepty dlya ditey в Instagram рассказала, как приготовить перекус, который будет действительно вкусным и полезным. Она представила рецепт овощных палочек с кускусом.

Овощные палочки с кускусом: идеально подойдут для полезного перекуса

Ингредиенты

  • Кускус – 2 ст.л.
  • Помидор большой – 1 шт.
  • Цветная капуста или брокколи – 2 соцветия
  • Яйца – 2 шт.
  • Творог – 30 гр

Способ приготовления

1. Кус-кус заливаем крутым кипятком, чтобы покрыл крупу, накрываем крышкой и отставляем.

Овощные палочки с кускусом: идеально подойдут для полезного перекуса

2. Помидор и капусту мелко нарезаем.

Овощные палочки с кускусом: идеально подойдут для полезного перекуса

3. Кускус, яйца, овощи и творог смешиваем в глубокой емкости.

Овощные палочки с кускусом: идеально подойдут для полезного перекуса

4. Формируем палочки или кексы, используя формочки.

5. Выпекаем в течение 20 минут при 180 градусах.

На OBOZ.UA можно найти рецепт полезного салата с кус-кусом.

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