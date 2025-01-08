Овощные палочки с кускусом: идеально подойдут для полезного перекуса
Если вы следите за фигурой и пытаетесь питаться правильно, вы задумывались над приготовлением действительно полезного перекуса. Конечно, этот прием пищи можно заменить любым фруктом или орешками, но не лучше ли попробовать что-нибудь необычное и порадовать собственные вкусовые рецепторы?
Фудблогер с ником retsepty dlya ditey в Instagram рассказала, как приготовить перекус, который будет действительно вкусным и полезным. Она представила рецепт овощных палочек с кускусом.
Ингредиенты
- Кускус – 2 ст.л.
- Помидор большой – 1 шт.
- Цветная капуста или брокколи – 2 соцветия
- Яйца – 2 шт.
- Творог – 30 гр
Способ приготовления
1. Кус-кус заливаем крутым кипятком, чтобы покрыл крупу, накрываем крышкой и отставляем.
2. Помидор и капусту мелко нарезаем.
3. Кускус, яйца, овощи и творог смешиваем в глубокой емкости.
4. Формируем палочки или кексы, используя формочки.
5. Выпекаем в течение 20 минут при 180 градусах.
На OBOZ.UA можно найти рецепт полезного салата с кус-кусом.