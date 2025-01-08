Если вы следите за фигурой и пытаетесь питаться правильно, вы задумывались над приготовлением действительно полезного перекуса. Конечно, этот прием пищи можно заменить любым фруктом или орешками, но не лучше ли попробовать что-нибудь необычное и порадовать собственные вкусовые рецепторы?

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Фудблогер с ником retsepty dlya ditey в Instagram рассказала, как приготовить перекус, который будет действительно вкусным и полезным. Она представила рецепт овощных палочек с кускусом.

Ингредиенты

Кускус – 2 ст.л.

Помидор большой – 1 шт.

Цветная капуста или брокколи – 2 соцветия

Яйца – 2 шт.

Творог – 30 гр

Способ приготовления

1. Кус-кус заливаем крутым кипятком, чтобы покрыл крупу, накрываем крышкой и отставляем.

2. Помидор и капусту мелко нарезаем.

3. Кускус, яйца, овощи и творог смешиваем в глубокой емкости.

4. Формируем палочки или кексы, используя формочки.

5. Выпекаем в течение 20 минут при 180 градусах.

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