Панский дерун с грибной начинкой: рецепт сытного и вкусного блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
9
Самый простой, бюджетный, но при этом вкусный и универсальный овощ – картофель. Готовить из нег можно пюре, салаты, первые блюда. А также закуски, например, в виде дерунов. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного панского деруна, с грибной начинкой. 

Ингредиенты: 

Для начинки берем:

  • лук 1 шт.
  • шампиньоны 400 г.
  • грудинка 400 г.
  • сметана 100 г.
  • специи
  • твердый сыр 200 г.

Основа: 

  • картофель 4 шт.
  • яйца 2 шт.
  • мука 2 ст.л.
  • сметана 1 ст.л.
  • специи

Способ приготовления: 

1. Начинка: поджариваем до золотистости нарезанный кубиком лук, затем добавляем нарезанные грибочки, нарезанную грудинку, специи и в конце сметану или сливки и специи. Тушим все до готовности.

2. Натираем картофель и лук, отжимаем от сока, добавляем яйца, специи, сметану и муку.

3. Обжариваем с двух сторон деруны. И поочередно в форму выкладываем: дерун, начинка, твердый сыр, и так до конца. Отправляем в духовку при 180С на 5 минут. 

Подаем с зеленью и сметаной!

