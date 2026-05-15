Самый простой, бюджетный, но при этом вкусный и универсальный овощ – картофель. Готовить из нег можно пюре, салаты, первые блюда. А также закуски, например, в виде дерунов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного панского деруна, с грибной начинкой.

Ингредиенты:

Для начинки берем:

лук 1 шт.

шампиньоны 400 г.

грудинка 400 г.

сметана 100 г.

специи

твердый сыр 200 г.

Основа:

картофель 4 шт.

яйца 2 шт.

мука 2 ст.л.

сметана 1 ст.л.

специи

Способ приготовления:

1. Начинка: поджариваем до золотистости нарезанный кубиком лук, затем добавляем нарезанные грибочки, нарезанную грудинку, специи и в конце сметану или сливки и специи. Тушим все до готовности.

2. Натираем картофель и лук, отжимаем от сока, добавляем яйца, специи, сметану и муку.

3. Обжариваем с двух сторон деруны. И поочередно в форму выкладываем: дерун, начинка, твердый сыр, и так до конца. Отправляем в духовку при 180С на 5 минут.

Подаем с зеленью и сметаной!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: