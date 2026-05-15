Панский дерун с грибной начинкой: рецепт сытного и вкусного блюда, которое понравится всем
Самый простой, бюджетный, но при этом вкусный и универсальный овощ – картофель. Готовить из нег можно пюре, салаты, первые блюда. А также закуски, например, в виде дерунов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного панского деруна, с грибной начинкой.
Ингредиенты:
Для начинки берем:
- лук 1 шт.
- шампиньоны 400 г.
- грудинка 400 г.
- сметана 100 г.
- специи
- твердый сыр 200 г.
Основа:
- картофель 4 шт.
- яйца 2 шт.
- мука 2 ст.л.
- сметана 1 ст.л.
- специи
Способ приготовления:
1. Начинка: поджариваем до золотистости нарезанный кубиком лук, затем добавляем нарезанные грибочки, нарезанную грудинку, специи и в конце сметану или сливки и специи. Тушим все до готовности.
2. Натираем картофель и лук, отжимаем от сока, добавляем яйца, специи, сметану и муку.
3. Обжариваем с двух сторон деруны. И поочередно в форму выкладываем: дерун, начинка, твердый сыр, и так до конца. Отправляем в духовку при 180С на 5 минут.
Подаем с зеленью и сметаной!
