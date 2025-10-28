Иногда после работы совсем не хочется стоять у плиты, но что-то вкусное и домашнее все же хочется приготовить. В таком случае пригодится рецепт пиццы "Минутка". Она готовится без дрожжей и не требует замешивания теста – достаточно просто смешать все ингредиенты. Тесто на майонезе получается мягким и нежным, а готовая пицца – ароматной и сытной. Идеальный вариант для быстрого ужина или перекуса, когда времени в обрез.

Видео дня

Как приготовить пиццу "Минутку" рассказала фудблогер alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты для теста

майонез – 5 ст.л.

сметана – 5 ст.л.

яйца – 2 шт.

разрыхлитель – ½ ч.л.

мука – 9 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

твёрдый сыр

помидоры черри

колбаски или ветчина

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте майонез, сметану, яйца, разрыхлитель и муку.

2. Хорошо перемешайте до однородного состояния – тесто должно быть густым, но мягким.

3. Выложите тесто в форму, смазанную растительным маслом или застеленную пергаментом.

4. Добавьте сверху колбаски, нарезанные помидоры и натертый сыр.

5. Выпекайте при температуре 190°C около 20 минут до румяной корочки.

6. Пицца получается нежной, ароматной и очень простой в приготовлении.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: