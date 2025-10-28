Пицца "Минутка" для быстрого ужина: сделайте простое тесто на майонезе

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
558
Пицца 'Минутка' для быстрого ужина: сделайте простое тесто на майонезе

Иногда после работы совсем не хочется стоять у плиты, но что-то вкусное и домашнее все же хочется приготовить. В таком случае пригодится рецепт пиццы "Минутка". Она готовится без дрожжей и не требует замешивания теста – достаточно просто смешать все ингредиенты. Тесто на майонезе получается мягким и нежным, а готовая пицца – ароматной и сытной. Идеальный вариант для быстрого ужина или перекуса, когда времени в обрез.

Как приготовить пиццу "Минутку" рассказала фудблогер alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты для теста

  • майонез – 5 ст.л.
  • сметана – 5 ст.л.
  • яйца – 2 шт.
  • разрыхлитель – ½ ч.л.
  • мука – 9 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • твёрдый сыр
  • помидоры черри
  • колбаски или ветчина

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте майонез, сметану, яйца, разрыхлитель и муку.

2. Хорошо перемешайте до однородного состояния – тесто должно быть густым, но мягким.

3. Выложите тесто в форму, смазанную растительным маслом или застеленную пергаментом.

4. Добавьте сверху колбаски, нарезанные помидоры и натертый сыр.

5. Выпекайте при температуре 190°C около 20 минут до румяной корочки.

6. Пицца получается нежной, ароматной и очень простой в приготовлении.

