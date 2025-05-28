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Пицца "Минутка" на обед: из чего сделать простое тесто
Пицца "Минутка" – блюдо, которое идеально подойдет для обеда. Вам не придется вымешивать тесто и ждать, пока оно настоится. Для основы понадобятся обычная сметана и майонез.
Идея приготовления пиццы "Минутка" опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram. Такое блюдо не только очень простое, но и вкусное и сытное.
Ингредиенты для теста:
- майонез – 5 ст.л.
- сметана – 5 ст.л.
- яйца – 2 шт.
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- мука – 9 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- сыр
- помидоры черри
- колбаски
Способ приготовления:
1. В миску добавить пять ложек майонеза.
2. Положить пять ложек сметаны.
3. Разбить два яйца.
4. Добавить 9 ложек муки и пол чайной ложки разрыхлителя.
6. Смешать все до однородной массы.
7. Ингредиенты выложить на тесто.
8. Поставить в разогретую духовку при температуре 190 градусов на 20 минут.
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