Пицца "Минутка" – блюдо, которое идеально подойдет для обеда. Вам не придется вымешивать тесто и ждать, пока оно настоится. Для основы понадобятся обычная сметана и майонез.

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Идея приготовления пиццы "Минутка" опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram. Такое блюдо не только очень простое, но и вкусное и сытное.

Ингредиенты для теста:

майонез – 5 ст.л.

сметана – 5 ст.л.

яйца – 2 шт.

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

мука – 9 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

сыр

помидоры черри

колбаски

Способ приготовления:

1. В миску добавить пять ложек майонеза.

2. Положить пять ложек сметаны.

3. Разбить два яйца.

4. Добавить 9 ложек муки и пол чайной ложки разрыхлителя.

6. Смешать все до однородной массы.

7. Ингредиенты выложить на тесто.

8. Поставить в разогретую духовку при температуре 190 градусов на 20 минут.

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