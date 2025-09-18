Видео дня
Пицца минутка на жидком тесте: готовится элементарно
Самое простое тесто для домашней пиццы готовится на сметане. У вас получится нежная однородная масса, которую нужно просто перемешать и выложить на противень, застеленный пергаментом. Начинку можно выложить любую любимую.
Идея приготовления ленивой пиццы минутки опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- майонез – 5 ст.л.
- сметана – 5 ст.л.
- яйца – 2 шт.
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- мука – 9 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- творог
- помидоры черри
- колбаски
Способ приготовления:
1. В миску добавить 5 ложек майонеза, 5 ложек сметаны, 2 яйца, 9 ложек муки и разрыхлитель.
2. Смешать все до однородной массы.
3. Противень застелить пергаментом.
4. Вылить тесто.
5. Выложить начинку.
6. Поставить в разогретую духовку на 190 градусов на 20 минут.
