Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
Пицца минутка на жидком тесте: готовится элементарно

Самое простое тесто для домашней пиццы готовится на сметане. У вас получится нежная однородная масса, которую нужно просто перемешать и выложить на противень, застеленный пергаментом. Начинку можно выложить любую любимую.

Идея приготовления ленивой пиццы минутки опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • майонез – 5 ст.л.
  • сметана – 5 ст.л.
  • яйца – 2 шт.
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • мука – 9 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • творог
  • помидоры черри
  • колбаски

Способ приготовления:

1. В миску добавить 5 ложек майонеза, 5 ложек сметаны, 2 яйца, 9 ложек муки и разрыхлитель.

2. Смешать все до однородной массы.

3. Противень застелить пергаментом.

4. Вылить тесто.

5. Выложить начинку.

6. Поставить в разогретую духовку на 190 градусов на 20 минут.

