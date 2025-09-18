Самое простое тесто для домашней пиццы готовится на сметане. У вас получится нежная однородная масса, которую нужно просто перемешать и выложить на противень, застеленный пергаментом. Начинку можно выложить любую любимую.

Идея приготовления ленивой пиццы минутки опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты для теста:

майонез – 5 ст.л.

сметана – 5 ст.л.

яйца – 2 шт.

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

мука – 9 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

творог

помидоры черри

колбаски

Способ приготовления:

1. В миску добавить 5 ложек майонеза, 5 ложек сметаны, 2 яйца, 9 ложек муки и разрыхлитель.

2. Смешать все до однородной массы.

3. Противень застелить пергаментом.

4. Вылить тесто.

5. Выложить начинку.

6. Поставить в разогретую духовку на 190 градусов на 20 минут.

