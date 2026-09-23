Пицца на весь противень: простой рецепт для большой семьи на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
918
Рецепт большой домашней пиццы
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Пицца на весь противень подойдет для большой семьи или компании, когда нужно приготовить много еды сразу. Тесто получается мягким, а начинку можно варьировать в зависимости от того, что есть в холодильнике. Такая домашняя пицца готовится из простых продуктов и не требует сложных кулинарных навыков. В результате получается большая порция, которую удобно нарезать на кусочки и подать к столу.

Идея приготовления вкусной домашней пиццы опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Вкусная домашняя пицца

Ингредиенты для теста:

  • теплая вода – 200 мл.
  • сухие дрожжи – 5 г
  • сахар – 2 ч. л.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • мука – 400–500 г
  • растительное масло – 20 мл.

Для начинки:

  • колбаса – по вкусу
  • лук – по вкусу
  • помидоры – по вкусу
  • твердый сыр – по вкусу

Для соуса:

  • кетчуп – по вкусу
  • майонез – по вкусу

Дополнительно:

  • манная крупа – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Колбаса для начинки

1. Сначала нужно приготовить тесто. В тёплую воду добавить соль, сахар и сухие дрожжи. Перемешать и оставить смесь на несколько минут, чтобы дрожжи начали работать.

2. После этого постепенно всыпать муку и замесить мягкое тесто. Оно может немного липнуть к рукам, поэтому не стоит сразу добавлять всю муку. Когда масса станет однородной, влить масло и хорошо вымесить тесто до эластичности.

Лук для пиццы

3. Накрыть миску полотенцем и оставить примерно на 40 минут в тёплом месте. За это время тесто должно увеличиться в объёме.

4. Противень застелить пергаментом и равномерно посыпать манкой. Переложить на него тесто и руками растянуть его по всей поверхности. Такая основа хорошо подходит для большой семейной пиццы, ведь её можно сделать нужной толщины.

Помидоры для пиццы

5. Для соуса смешайте кетчуп и майонез. Смажьте им тесто, оставляя небольшой свободный край. Затем выложите начинку: нарезанную колбасу, лук и помидоры.

6. Поставить противень в разогретую духовку и выпекать пиццу примерно 25–30 минут. Точное время зависит от толщины теста и особенностей духовки.

Готовая пицца

7. Когда основа хорошо подрумянится, вынуть пиццу, щедро посыпать тертым сыром и вернуть в духовку еще на несколько минут. Нужно дождаться, пока сыр полностью расплавится.

8. Готовую пиццу на противне немного остудить, нарезать порционными кусочками и подавать к столу. Начинку можно менять по своему вкусу, используя грибы, курицу, сладкий перец или другие продукты.

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