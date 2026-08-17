Когда хочется домашней пиццы, но нет времени возиться с дрожжевым тестом, можно выбрать гораздо более простой вариант. Для этой пиццы основу не нужно долго вымешивать или оставлять подниматься. Достаточно смешать несколько продуктов, добавить любимую начинку и отправить всё в духовку. В результате получается мягкая основа, сочная начинка и румяная сырная корочка.

Идея приготовления быстрой пиццы опубликована на странице daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты для теста:

яйца – 2 шт.

сметана – 5 ст.л.

майонез – 5 ст.л.

мука – 9 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – щепотка.

Для начинки:

кетчуп – 2-3 ст.л.

итальянские травы – по желанию

варено-копченая колбаса – 150-200 г

маринованные огурцы – 2-3 шт.

шампиньоны – 150 г

помидоры черри – 150 г

твердый сыр – 180-200 г

Способ приготовления:

1. Яйца с щепоткой соли взбейте венчиком до однородной консистенции. Добавьте сметану и майонез, перемешайте. Затем постепенно всыпьте муку с разрыхлителем и замесите гладкое тесто без комочков.

2. Противень застелите пергаментом. Вылейте на него тесто и распределите тонким равномерным слоем. Сверху нанесите кетчуп. По желанию основу можно посыпать итальянскими травами.

3. Нарежьте колбасу небольшими кусочками, маринованные огурцы – тонкими ломтиками. Шампиньоны предварительно обжарьте, а помидоры черри разрежьте пополам. Равномерно разложите все ингредиенты на поверхности теста.

4. В качестве последнего слоя добавьте щедрую порцию тертого твёрдого сыра. Именно он во время запекания расплавится и покроет пиццу золотистой корочкой.

5. Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте примерно 25-30 минут, пока тесто полностью не пропечется, а сыр сверху не станет румяным.

6. Готовую пиццу немного остудите, нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу. В этом рецепте можно легко менять начинку, добавляя курицу, ветчину, сладкий перец, лук или другие продукты по своему вкусу.

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