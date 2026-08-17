Пицца пятиминутка на заливном тесте: готовится элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
78
Рецепт ленивой пиццы
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Когда хочется домашней пиццы, но нет времени возиться с дрожжевым тестом, можно выбрать гораздо более простой вариант. Для этой пиццы основу не нужно долго вымешивать или оставлять подниматься. Достаточно смешать несколько продуктов, добавить любимую начинку и отправить всё в духовку. В результате получается мягкая основа, сочная начинка и румяная сырная корочка.

Идея приготовления быстрой пиццы опубликована на странице daria.cooks.it в Instagram.

Быстрый рецепт пиццы

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 2 шт.
  • сметана – 5 ст.л.
  • майонез – 5 ст.л.
  • мука – 9 ст.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • соль – щепотка.

Для начинки:

  • кетчуп – 2-3 ст.л.
  • итальянские травы – по желанию
  • варено-копченая колбаса – 150-200 г
  • маринованные огурцы – 2-3 шт.
  • шампиньоны – 150 г
  • помидоры черри – 150 г
  • твердый сыр – 180-200 г

Способ приготовления:

Готовим тесто

1. Яйца с щепоткой соли взбейте венчиком до однородной консистенции. Добавьте сметану и майонез, перемешайте. Затем постепенно всыпьте муку с разрыхлителем и замесите гладкое тесто без комочков.

2. Противень застелите пергаментом. Вылейте на него тесто и распределите тонким равномерным слоем. Сверху нанесите кетчуп. По желанию основу можно посыпать итальянскими травами.

Выливаем тесто на противень

3. Нарежьте колбасу небольшими кусочками, маринованные огурцы – тонкими ломтиками. Шампиньоны предварительно обжарьте, а помидоры черри разрежьте пополам. Равномерно разложите все ингредиенты на поверхности теста.

Нарезаем колбасу

4. В качестве последнего слоя добавьте щедрую порцию тертого твёрдого сыра. Именно он во время запекания расплавится и покроет пиццу золотистой корочкой.

Выкладываем соус, колбасу и огурцы на тесто

5. Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте примерно 25-30 минут, пока тесто полностью не пропечется, а сыр сверху не станет румяным.

Добавляем помидоры и сыр

6. Готовую пиццу немного остудите, нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу. В этом рецепте можно легко менять начинку, добавляя курицу, ветчину, сладкий перец, лук или другие продукты по своему вкусу.

Готовая пицца

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