Многие хозяйки считают, что мясо обязательно следует мыть перед началом приготовления. Одновременно с этим другие считают, что делать это не целесообразно, ведь продукт в любом случае будет подвергаться термической обработке.

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На самом деле, мясо действительно не стоит мыть перед началом приготовления. На это существуют веские причины, о которых в Instagram рассказал Александр Огородник.

Почему не стоит мыть мясо?

1.Увеличение риска размножения бактерий.

Принято считать, что мясо следует мыть перед началом приготовления, чтобы избавиться от бактерий. Но это совсем не так. Все бактерии уничтожаются именно благодаря термической обработке убивающей бактерии..

Поэтому важно соблюдать правильный температурный режим приготовления мяса. К примеру, оптимальная температура для курятины составляет 75 градусов. Но его можно снимать с огня и при показателе 72 градуса, тогда температура дойдет сама.

2.Потеря вкуса.

Мясо имеет сложную структуру и уникальный вкус, который невозможно ни с чем сравнить. Промывая его под водой перед началом приготовления, вы лишаете продукт львиной судьбы вкуса из-за потери вымывшихся соков.

3. Усложнение процесса жарки из-за избытка влаги.

При обжаривании мясо не получит такой желанной корочки, ведь влага, попавшая в него от промывки, начнет испаряться. Такой процесс сделает мясо более вареным, чем жареным.

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