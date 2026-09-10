Почему нужно есть кизил и как из него приготовить самый вкусный джем: делимся рецептом
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Кизил – вкусная, очень полезная ягода, которая даже считается суперфудом. Ягоды имеют кислый и слегка терпкий вкус и которая идеально подойдут для приготовления соусов к мясу, а также джемов. Но, стоит отметить, что из-за кислого вкуса при приготовлении джемов, нужно добавлять на каждый килограмм ягод стакан воды для сиропа. По вкусу варенье напоминает сочетание вишни, клюквы и красной смородины.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного джема из полезного кизила, который элементарно готовится.
Ингредиенты:
- кизил
- сахар
Способ приготовления:
1. Ягоды помойте, удалите косточки небольшим ножом.
2. В широкую кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и нагревайте на среднем огне. Аккуратно помешивайте, пока сахар полностью не растворится. Когда сироп начнет кипеть, добавьте кизил без косточек и снова доведите содержимое кастрюли до кипения. После этого нагревайте смесь около 5 минут.
3. Снимите кастрюлю с огня и дайте содержимому остыть. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на сутки, не нагревая. На следующий день поставьте кастрюлю на плиту и доведите до кипения, затем убавьте огонь. Варите на медленном огне, пока кизил не станет прозрачным, а сироп значительно не загустеет. Не помешивайте ложкой энергично, а осторожно вращайте кастрюлю круговыми движениями, чтобы не раздавить мякоть.
Перелейте горячее варенье в подготовленные банки и законсервируйте.
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