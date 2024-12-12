Польза сельди

Сельдь – один из самых бюджетных, но при этом самых полезных продуктов, который, по мнению экспертов, обязательно нужно есть всем. Еще из сельди получатся самые вкусные и сытные салаты, закуски, намазки. Стоит отметить, что ее можно самостоятельно солить в домашних условиях.

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Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram о пользе вкусной сельди и сколько ее нужно съедать для максимальной пользы.

Чем полезна сельдь

Сельдь содержит достаточно много жира, однако это здоровые жирные кислоты, в основном омега-3. Также является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот. При суточной потребности от 1 до 1.5 г в сутки, в 100 г сельди содержится 2.4 г.

Омега-3 жирные кислоты нужны для полноценного питания, потому что не производятся в организме, как раз они важны для здоровья:

"DHA, тип омега-3 жирных кислот, ценный структурный компонент мозга и сетчатки глаза. Отсутствие достаточного количества DHA может вызвать проблемы со зрением. Большинство препаратов для беременных женщин содержат жирные кислоты DHA. Неудивительно, что исследования показали, что они могут влиять на интеллект ребенка, социальные навыки и снижать риск задержки развития", – рассказала специалист

"А также положительно влияют на сердечно-сосудистую систему по нескольким причинам: они могут вызвать снижение триглицеридов, повышать уровень холестерина ЛПВП, предотвращать потерю эластичности артерий, эффективно уменьшать воспаление. Люди, регулярно употребляющие омега – 3 жирные кислоты, реже страдают от депрессии", – рассказала диетолог

Кроме того, в сельди содержится йод

"100 г этой рыбы обеспечит практически половиной суточной дозы этого требуемого для работы щитовидной железы элемента. Он важен для щитовидной железы и селена. У селедки его достаточно много – около 37 мкг, при минимальной суточной потребности – 50 мкг. Сельдь содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен. Оба этих питательных вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму ущерб, причиненный свободными радикалами", – отметила специалист

Что приготовить из сельди

"Я очень люблю сельдь и употребляю ее регулярно. Мне очень нравится салат "Шуба", не знаю, кто придумал, но получилось очень полезное сочетание овощей с белковым продуктом – питательная и вкусная еда в холодное время", – подытожила Фус

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