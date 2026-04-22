Вчерашнее картофельное пюре можно легко превратить в новое вкусное блюдо. Картофельные лепешки с сыром готовятся быстро и из простых ингредиентов. Они получаются румяными снаружи и нежными внутри. Такой вариант подойдет для завтрака, перекуса или легкого ужина. Особенно вкусны лепешки горячими, когда сыр внутри еще тянется.

Идея приготовления вкусных сырных лепешек из картофельного пюре опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

картофельное пюре – 500 г

яйцо – 1 шт

мука – 3 ст. л

сыр твердый или полутвердый – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. К готовому картофельному пюре добавьте яйцо и муку.

2. Хорошо перемешайте до однородной консистенции, чтобы масса стала пластичной и удобной для формирования.

3. Из полученной массы сформируйте небольшие лепешки.

4. В центр каждого выложите кусочек сыра, после чего аккуратно закройте края, чтобы начинка осталась внутри.

5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.

6. Выложите лепешки и обжаривайте на среднем огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

7. Готовые картофельные лепешки подавайте горячими. Лучше всего они вкусны сразу после приготовления, когда сыр внутри мягкий и тянется.

8. Блюдо получается сытным, ароматным и отлично подходит для быстрого домашнего меню.

