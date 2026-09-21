Полезная белковая намазка для завтрака: готовится всего 5 минут

Яйца, тунец и крем-сыр – лучший набор продуктов для приготовления вкусных, а главное – полезных намазок и закусок. Для оригинального вкуса можно добавить зелень, специи, лук.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и сытной белковой намахки из яиц, тунца.

Ингредиенты:

яйца

крем-сыр

зелень

тунец

специи

Способ приготовления:

1. Разомните вилкой вареные яйца, тунец, добавьте крем-сыр, специи, зелень, перемешайте.

Подавайте с гренками!

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