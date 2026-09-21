Полезная белковая намазка для завтрака: готовится всего 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
459
Рецепт намазки
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Яйца, тунец и крем-сыр – лучший набор продуктов для приготовления вкусных, а главное – полезных намазок и закусок. Для оригинального вкуса можно добавить зелень, специи, лук.

Из чего приготовить вкусную намазку

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и сытной белковой намахки из яиц, тунца.

Ингредиенты:

  • яйца
  • крем-сыр
  • зелень
  • тунец
  • специи

Способ приготовления:

1. Разомните вилкой вареные яйца, тунец, добавьте крем-сыр, специи, зелень, перемешайте. 

Ингредиенты для блюда

Подавайте с гренками!

Готовая намазка

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