Полезная белковая намазка для завтрака: готовится всего 5 минут
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Яйца, тунец и крем-сыр – лучший набор продуктов для приготовления вкусных, а главное – полезных намазок и закусок. Для оригинального вкуса можно добавить зелень, специи, лук.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и сытной белковой намахки из яиц, тунца.
Ингредиенты:
- яйца
- крем-сыр
- зелень
- тунец
- специи
Способ приготовления:
1. Разомните вилкой вареные яйца, тунец, добавьте крем-сыр, специи, зелень, перемешайте.
Подавайте с гренками!
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