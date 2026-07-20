Полезная белковая намазка из трех ингредиентов: делимся рецепт блюда за 3 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
783
Рецепт намазки
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Намазки можно готовить из вареных яиц, тунца, запеченной рыбы, куриного филе, а также нута, кабачков и моркови.

Полезная белковая намазка из трех ингредиентов: делимся рецепт блюда за 3 минуты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, белковой намазки из вареных яиц и тунца. 

Ингредиенты: 

  • 2 яйца
  • 2 ст.л. крем-сыра
  • 80 г консервированного тунца
  • 1 огурец
  • консервированная кукуруза

Способ приготовления: 

1. Яйца отвариваем и разминаем вилкой, добавляем все остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем.

Полезная белковая намазка из трех ингредиентов: делимся рецепт блюда за 3 минуты

Намазываем на поджаренный хлеб или заворачиваем в лаваш/тортилью!

Полезная белковая намазка из трех ингредиентов: делимся рецепт блюда за 3 минуты

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