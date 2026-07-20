Полезная белковая намазка из трех ингредиентов: делимся рецепт блюда за 3 минуты
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Намазки можно готовить из вареных яиц, тунца, запеченной рыбы, куриного филе, а также нута, кабачков и моркови.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, белковой намазки из вареных яиц и тунца.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 2 ст.л. крем-сыра
- 80 г консервированного тунца
- 1 огурец
- консервированная кукуруза
Способ приготовления:
1. Яйца отвариваем и разминаем вилкой, добавляем все остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем.
Намазываем на поджаренный хлеб или заворачиваем в лаваш/тортилью!
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