Намазки можно готовить из вареных яиц, тунца, запеченной рыбы, куриного филе, а также нута, кабачков и моркови.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, белковой намазки из вареных яиц и тунца.

Ингредиенты:

2 яйца

2 ст.л. крем-сыра

80 г консервированного тунца

1 огурец

консервированная кукуруза

Способ приготовления:

1. Яйца отвариваем и разминаем вилкой, добавляем все остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем.

Намазываем на поджаренный хлеб или заворачиваем в лаваш/тортилью!

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