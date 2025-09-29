Полезная белковая намазка-салат из тунца, с луком и яйцами: рецепт закуски за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Лучший продукт для приготовления вкусных белковых салатов и намазок – тунец. Он отлично сочетается со всеми овощами, луком, специями, солеными огурцами, сыром. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной намазкой-салатом из тунца, вареных яиц и с маринованными огурцами. 

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 2 банки тунца в собственном соку
  • 3-4 маринованных огурца
  • 150 г кукурузы
  • красный лук 1 шт
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Натрите яйца, добавьте тунец, кубиком нарезанные огурцы и лук.

2. Добавьте кукурузу, майонез и перемешайте.

Есть можно как салат, а также как намазку с хлебом!

