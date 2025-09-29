Видео дня
Полезная белковая намазка-салат из тунца, с луком и яйцами: рецепт закуски за 5 минут
Лучший продукт для приготовления вкусных белковых салатов и намазок – тунец. Он отлично сочетается со всеми овощами, луком, специями, солеными огурцами, сыром.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной намазкой-салатом из тунца, вареных яиц и с маринованными огурцами.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 2 банки тунца в собственном соку
- 3-4 маринованных огурца
- 150 г кукурузы
- красный лук 1 шт
- майонез
Способ приготовления:
1. Натрите яйца, добавьте тунец, кубиком нарезанные огурцы и лук.
2. Добавьте кукурузу, майонез и перемешайте.
Есть можно как салат, а также как намазку с хлебом!
