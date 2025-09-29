Лучший продукт для приготовления вкусных белковых салатов и намазок – тунец. Он отлично сочетается со всеми овощами, луком, специями, солеными огурцами, сыром.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной намазкой-салатом из тунца, вареных яиц и с маринованными огурцами.

Ингредиенты:

4 яйца

2 банки тунца в собственном соку

3-4 маринованных огурца

150 г кукурузы

красный лук 1 шт

майонез

Способ приготовления:

1. Натрите яйца, добавьте тунец, кубиком нарезанные огурцы и лук.

2. Добавьте кукурузу, майонез и перемешайте.

Есть можно как салат, а также как намазку с хлебом!

