Полезная белковая намазка за 2 минуты: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,9 т.
Рецепт вкусной намазки
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Намазки можно готовить из рыбы, морепродуктов, филе, мяса, сыров, вареных яиц, авокадо, а также грибов, овощей, бобовых. 

Вкусная намазка

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки, которая готовится 5 минут. 

Ингредиенты:

  • яйца вареные 
  • запеченная рыба
  • крем-сыр
  • специи
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Вареные яйца разомните, добавьте запеченную рыбу, сыр, зелень, специи, перемешайте.

Ингредиенты для блюда

Подавайте с гренками!

Готовая намазка

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