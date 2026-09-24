Полезная белковая намазка за 2 минуты: делимся самым легким рецептом
1 минута
2,9 т.
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Намазки можно готовить из рыбы, морепродуктов, филе, мяса, сыров, вареных яиц, авокадо, а также грибов, овощей, бобовых.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки, которая готовится 5 минут.
Ингредиенты:
- яйца вареные
- запеченная рыба
- крем-сыр
- специи
- зелень
Способ приготовления:
1. Вареные яйца разомните, добавьте запеченную рыбу, сыр, зелень, специи, перемешайте.
Подавайте с гренками!
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