Полезная белковая намазка за 2 минуты: делимся самым легким рецептом

Намазки можно готовить из рыбы, морепродуктов, филе, мяса, сыров, вареных яиц, авокадо, а также грибов, овощей, бобовых.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки, которая готовится 5 минут.

Ингредиенты:

яйца вареные

запеченная рыба

крем-сыр

специи

зелень

Способ приготовления:

1. Вареные яйца разомните, добавьте запеченную рыбу, сыр, зелень, специи, перемешайте.

Подавайте с гренками!

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