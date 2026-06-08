Полезная белковая намазка за 5 минут: рецепт идеального блюда для завтрака

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Рецепт намазки
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Если вы хотите приготовить вкусную и главное – полезную намазку для завтрака, идеальной основой будут вареные яйца, тунец, овощи, зелень.

Полезная белковая намазка за 5 минут: рецепт идеального блюда для завтрака

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки, которая готовится считанные минуты.

Ингредиенты:

  • вареные яйца
  • тунец
  • лук фиолетовый
  • специи
  • крем-сыр

Способ приготовления: 

1. Тунец, яйца и крем-сыр разомните. Добавьте порезанный лук, специи и перемешайте.

Полезная белковая намазка за 5 минут: рецепт идеального блюда для завтрака

Подавайте с хлебом!

Полезная белковая намазка за 5 минут: рецепт идеального блюда для завтрака

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