Если вы хотите приготовить вкусную и главное – полезную намазку для завтрака, идеальной основой будут вареные яйца, тунец, овощи, зелень.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки, которая готовится считанные минуты.

Ингредиенты:

вареные яйца

тунец

лук фиолетовый

специи

крем-сыр

Способ приготовления:

1. Тунец, яйца и крем-сыр разомните. Добавьте порезанный лук, специи и перемешайте.

Подавайте с хлебом!

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