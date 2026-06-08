Полезная белковая намазка за 5 минут: рецепт идеального блюда для завтрака
1 минута
1,5 т.
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Если вы хотите приготовить вкусную и главное – полезную намазку для завтрака, идеальной основой будут вареные яйца, тунец, овощи, зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной белковой намазки, которая готовится считанные минуты.
Ингредиенты:
- вареные яйца
- тунец
- лук фиолетовый
- специи
- крем-сыр
Способ приготовления:
1. Тунец, яйца и крем-сыр разомните. Добавьте порезанный лук, специи и перемешайте.
Подавайте с хлебом!
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