Полезная и очень вкусная намазка из рыбы и яиц: рецепт закуски на скорую руку

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
192
Полезная и очень вкусная намазка из рыбы и яиц: рецепт закуски на скорую руку
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Намазки можно готовить из вареных яиц, рыбы, тунца, овощей, любого сыра, сельди. Для свежести можно добавлять свежий огурец.

Полезная и очень вкусная намазка из рыбы и яиц: рецепт закуски на скорую руку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной намазки из копченной рыбы и яиц.

Ингредиенты: 

  • 3 вареных яйца
  • 0,5 красной луковицы
  • 150 г скумбрии холодного копчения или сельдь 
  • зелень
  • 100-120 г крем-сыра

Способ приготовления: 

1. Вареные яйца натираем на крупной терке или разминаем вилкой. Красный лук очень мелко нарезаем.

Полезная и очень вкусная намазка из рыбы и яиц: рецепт закуски на скорую руку

2. Также мелко нарезаем скумбрию холодного копчения, удаляя косточки и кожу.

Полезная и очень вкусная намазка из рыбы и яиц: рецепт закуски на скорую руку

Выкладываем все в миску, добавляем нарезанную зелень, крем-сыр и перемешиваем. Перекладываем в красивую баночку и по желанию украшаем луком и зеленью!

Полезная и очень вкусная намазка из рыбы и яиц: рецепт закуски на скорую руку

Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить вкусную намазку из кабачков и плавленного сыра. 

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