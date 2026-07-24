Полезная и очень вкусная намазка из рыбы и яиц: рецепт закуски на скорую руку
1 минута
192
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Намазки можно готовить из вареных яиц, рыбы, тунца, овощей, любого сыра, сельди. Для свежести можно добавлять свежий огурец.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной намазки из копченной рыбы и яиц.
Ингредиенты:
- 3 вареных яйца
- 0,5 красной луковицы
- 150 г скумбрии холодного копчения или сельдь
- зелень
- 100-120 г крем-сыра
Способ приготовления:
1. Вареные яйца натираем на крупной терке или разминаем вилкой. Красный лук очень мелко нарезаем.
2. Также мелко нарезаем скумбрию холодного копчения, удаляя косточки и кожу.
Выкладываем все в миску, добавляем нарезанную зелень, крем-сыр и перемешиваем. Перекладываем в красивую баночку и по желанию украшаем луком и зеленью!
Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить вкусную намазку из кабачков и плавленного сыра.