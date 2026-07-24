Намазки можно готовить из вареных яиц, рыбы, тунца, овощей, любого сыра, сельди. Для свежести можно добавлять свежий огурец.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной намазки из копченной рыбы и яиц.

Ингредиенты:

3 вареных яйца

0,5 красной луковицы

150 г скумбрии холодного копчения или сельдь

зелень

100-120 г крем-сыра

Способ приготовления:

1. Вареные яйца натираем на крупной терке или разминаем вилкой. Красный лук очень мелко нарезаем.

2. Также мелко нарезаем скумбрию холодного копчения, удаляя косточки и кожу.

Выкладываем все в миску, добавляем нарезанную зелень, крем-сыр и перемешиваем. Перекладываем в красивую баночку и по желанию украшаем луком и зеленью!

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