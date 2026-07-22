Вкусная намазка из кабачков и плавленного сыра: делимся легким рецептом полезной закуски
1 минута
1,1 т.
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Кабачок – идеальный овощ для приготовления вкусных закусок, а также намазок. Для яркого вкуса добавьте зелень, плавленный сыр, чеснок, специи.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из кабачков, с сыром.
Ингредиенты для закуски:
- Кабачки 500 г
- Плавленые сырки 2 шт.
- Лук репчатый 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Чеснок 1-2 зуб.
- Растительное масло 1-2 ст. л.
- Соль, перец черный молотый
Способ приготовления:
1. Обжарьте кабачки с луком и морковью. Добавьте специи и чеснок.
2. После добавьте сыр и тушите до расплавления сыра, пробейте блендером и охладите.
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