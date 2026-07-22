Кабачок – идеальный овощ для приготовления вкусных закусок, а также намазок. Для яркого вкуса добавьте зелень, плавленный сыр, чеснок, специи.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из кабачков, с сыром.

Ингредиенты для закуски:

Кабачки 500 г

Плавленые сырки 2 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Чеснок 1-2 зуб.

Растительное масло 1-2 ст. л.

Соль, перец черный молотый

Способ приготовления:

1. Обжарьте кабачки с луком и морковью. Добавьте специи и чеснок.

2. После добавьте сыр и тушите до расплавления сыра, пробейте блендером и охладите.

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