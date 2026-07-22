Вкусная намазка из кабачков и плавленного сыра: делимся легким рецептом полезной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Вкусная намазка из кабачков и плавленного сыра: делимся легким рецептом полезной закуски
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Кабачок – идеальный овощ для приготовления вкусных закусок, а также намазок. Для яркого вкуса добавьте зелень, плавленный сыр, чеснок, специи.

Вкусная намазка из кабачков и плавленного сыра: делимся легким рецептом полезной закуски

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из кабачков, с сыром. 

Ингредиенты для закуски:

  • Кабачки 500 г 
  • Плавленые сырки 2 шт. 
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Морковь 1 шт. 
  • Чеснок 1-2 зуб. 
  • Растительное масло 1-2 ст. л.
  • Соль, перец черный молотый

Способ приготовления: 

1. Обжарьте кабачки с луком и морковью. Добавьте специи и чеснок. 

Вкусная намазка из кабачков и плавленного сыра: делимся легким рецептом полезной закуски

2. После добавьте сыр и тушите до расплавления сыра, пробейте блендером и охладите.

Вкусная намазка из кабачков и плавленного сыра: делимся легким рецептом полезной закуски

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