Полезная и вкусная белковая намазка за 2 минуты: делимся легким рецептом
Если вы хотите приготовить вкусное, полезное и сытное белковое блюдо для завтрака, идеальным вариантом будет намазка из тунца, вареных яиц, сыра.
Ингредиенты:
- вареные яйца
- тунец
- лук
- крем-сыр
- специи
- свежие огурцы
Способ приготовления:
1. Разомните яйца и тунец, добавьте крем-сыр, порезанный мелко огурец и лук.
2. Добавьте специи и перемешайте.
