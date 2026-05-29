Полезная и вкусная белковая намазка за 2 минуты: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
432
Полезная и вкусная белковая намазка за 2 минуты: делимся легким рецептом

Если вы хотите приготовить вкусное, полезное и сытное белковое блюдо для завтрака, идеальным вариантом будет намазка из тунца, вареных яиц, сыра.

Полезная и вкусная белковая намазка за 2 минуты: делимся легким рецептом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и сытной намазки из консервированного тунца, сыра и яиц.

Ингредиенты: 

  • вареные яйца
  • тунец
  • лук
  • крем-сыр
  • специи 
  • свежие огурцы

Способ приготовления: 

1. Разомните яйца и тунец, добавьте крем-сыр, порезанный мелко огурец и лук.

Полезная и вкусная белковая намазка за 2 минуты: делимся легким рецептом

2. Добавьте специи и перемешайте.

Полезная и вкусная белковая намазка за 2 минуты: делимся легким рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты