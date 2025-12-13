Все рецепты
Полезная и вкусная йогуртово-ягодная запеканка без сахара и муки: самый легкий рецепт
Домашние десерты можно готовить из творога, йогурта, а также полезных и вкусных ягод. Стоит отметить, что даже из этого набора продуктов можно сделать вкусную и полезную запеканку.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из яиц, йогурта и вкусных ягод.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Натуральный густой йогурт 2% – 250 г (можно заменить на нежирную сметану или термостатный йогурт)
- Мука – 1 ст. л.
- Подсластитель – 1 ч. л.
- Ванилин – 1 г
- Черника – 80 г (или другие ягоды по вкусу)
Способ приготовления:
1. Смешайте яйца, йогурт, добавьте муку, подсластитель, ванилин.
2. Вылейте массу в подходящую посуду для запекания, сверху на йогурт выложите ягоды и запекайте десерт при 180С до готовности.
Подавайте десерт остывшим!
