Домашние десерты можно готовить из творога, йогурта, а также полезных и вкусных ягод. Стоит отметить, что даже из этого набора продуктов можно сделать вкусную и полезную запеканку.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из яиц, йогурта и вкусных ягод.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Натуральный густой йогурт 2% – 250 г (можно заменить на нежирную сметану или термостатный йогурт)

Мука – 1 ст. л.

Подсластитель – 1 ч. л.

Ванилин – 1 г

Черника – 80 г (или другие ягоды по вкусу)

Способ приготовления:

1. Смешайте яйца, йогурт, добавьте муку, подсластитель, ванилин.

2. Вылейте массу в подходящую посуду для запекания, сверху на йогурт выложите ягоды и запекайте десерт при 180С до готовности.

Подавайте десерт остывшим!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: