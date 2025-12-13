Полезная и вкусная йогуртово-ягодная запеканка без сахара и муки: самый легкий рецепт

Домашние десерты можно готовить из творога, йогурта, а также полезных и вкусных ягод. Стоит отметить, что даже из этого набора продуктов можно сделать вкусную и полезную запеканку.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из яиц, йогурта и вкусных ягод. 

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Натуральный густой йогурт 2% – 250 г (можно заменить на нежирную сметану или термостатный йогурт)
  • Мука – 1 ст. л.
  • Подсластитель – 1 ч. л.
  • Ванилин – 1 г
  • Черника – 80 г (или другие ягоды по вкусу)

Способ приготовления: 

1. Смешайте яйца, йогурт, добавьте муку, подсластитель, ванилин.

2. Вылейте массу в подходящую посуду для запекания, сверху на йогурт выложите ягоды и запекайте десерт при 180С до готовности.

Подавайте десерт остывшим!

