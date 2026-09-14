Полезная и вкусная намазка из сырой моркови: рецепт закуски на каждый день
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Сырая морковь – очень ценный, вкусный продукт, в котором много витаминов, а особенно К. Есть морковь лучше всего в сыром виде, делая из нее салаты и намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из сырой моркови.
Ингредиенты:
- свежая морковь 250 г
- вареные яйца 2 шт.
- твердый сыр/плавленый сыр 70 г
- чеснок 2-3 зуб.
- сметана, сливочный сыр, майонез 3 ст.л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Морковь натираем на мелкой терке. К моркови добавляем отварные яйца, твердый сыр и чеснок.
2. Заправляем сметаной/сливочным сыром, солим и перчим по вкусу.
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