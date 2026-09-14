Полезная и вкусная намазка из сырой моркови: рецепт закуски на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
678
Рецепт намазки
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Сырая морковь – очень ценный, вкусный продукт, в котором много витаминов, а особенно К. Есть морковь лучше всего в сыром виде, делая из нее салаты и намазки.

Вкусная намазка из моркови

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из сырой моркови.

Ингредиенты:

  • свежая морковь 250 г
  • вареные яйца 2 шт.
  • твердый сыр/плавленый сыр 70 г
  • чеснок 2-3 зуб.
  • сметана, сливочный сыр, майонез 3 ст.л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Морковь натираем на мелкой терке. К моркови добавляем отварные яйца, твердый сыр и чеснок.

Ингредиенты для блюда

2. Заправляем сметаной/сливочным сыром, солим и перчим по вкусу.

Готовая намазка

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыовощирецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты