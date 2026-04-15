Домашние намазки можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет – из вареных яиц, тунца, запеченной рыбы, грибов, крабовых палочек.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из тунца, яиц и крем-сыра.

Ингредиенты:

оливки б/к – 90-100 г

лимон – 1 шт.

зелень – несколько веточек

консервированный тунец – 120 г

крем-сыр – 175 г

специи: соль, перец – по вкусу

готовые гренки/багет/тарталетки

Способ приготовления:

1. Порежьте оливки на маленькие мелкие мелкие кубики. С лимона снять цедру.

2. Зелень мелко порубить. С тунца слить сок. Вилкой смешать в миске тунец, оливки, цедру лимона, зелень и крем-сыр до однородной массы. Посолить и поперчить.

Подавайте с гренками!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: