Полезная и вкусная намазка из тунца: делимся легким рецептом закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Рецепт намазки

Домашние намазки можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет – из вареных яиц, тунца, запеченной рыбы, грибов, крабовых палочек.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из тунца, яиц и крем-сыра.

Ингредиенты: 

  • оливки б/к – 90-100 г
  • лимон – 1 шт.
  • зелень – несколько веточек
  • консервированный тунец – 120 г
  • крем-сыр – 175 г
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • готовые гренки/багет/тарталетки

Способ приготовления: 

1. Порежьте оливки на маленькие мелкие мелкие кубики. С лимона снять цедру.

2. Зелень мелко порубить. С тунца слить сок. Вилкой смешать в миске тунец, оливки, цедру лимона, зелень и крем-сыр до однородной массы. Посолить и поперчить.

Подавайте с гренками! 

