Полезная и вкусная намазка из тунца: делимся легким рецептом закуски за 10 минут
Домашние намазки можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет – из вареных яиц, тунца, запеченной рыбы, грибов, крабовых палочек.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из тунца, яиц и крем-сыра.
Ингредиенты:
- оливки б/к – 90-100 г
- лимон – 1 шт.
- зелень – несколько веточек
- консервированный тунец – 120 г
- крем-сыр – 175 г
- специи: соль, перец – по вкусу
- готовые гренки/багет/тарталетки
Способ приготовления:
1. Порежьте оливки на маленькие мелкие мелкие кубики. С лимона снять цедру.
2. Зелень мелко порубить. С тунца слить сок. Вилкой смешать в миске тунец, оливки, цедру лимона, зелень и крем-сыр до однородной массы. Посолить и поперчить.
Подавайте с гренками!
