Полезная и вкусная пицца из кабачка: делимся легким рецептом блюда за 10 минут
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Кабачки – лучшие овощи для приготовления вкусных закусок, а также салатов, намазок, икры. Еще его можно тушить, запекать, а также фаршировать, мариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной и сочной пиццы из кабачков.
Ингредиенты:
- Кабачок 2 шт.
- Яйца 2 шт.
- Мука 3 ст. л.
- Сушеный чеснок 1 ч. л.
- Грибы
- Помидор
- Сыр моцарелла или твердый сыр 150 г
- Орегано 1 ч. л.
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы пустил сок. Хорошо отжать кабачок от лишней жидкости.
2. Добавить яйца, муку, сушеный чеснок, орегано, перец и хорошо перемешать. Выложить массу на противень, застеленный пергаментом, тонким слоем (примерно 7-8 мм).
3. Запекать основу при 180 °C 5-6 минут, пока она слегка не подрумянится. Достать основу, выложить сверху грибы, нарезанный помидор и натертый сыр. Вернуть в духовку и запекать еще 15 минут при 180 °C до расплавления сыра.
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