Полезная и вкусная пицца из кабачка: делимся легким рецептом блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,9 т.
Полезная и вкусная пицца из кабачка: делимся легким рецептом блюда за 10 минут
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Кабачки – лучшие овощи для приготовления вкусных закусок, а также салатов, намазок, икры. Еще его можно тушить, запекать, а также фаршировать, мариновать.

Полезная и вкусная пицца из кабачка: делимся легким рецептом блюда за 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной и сочной пиццы из кабачков. 

Ингредиенты:

  • Кабачок 2 шт.
  • Яйца 2 шт. 
  • Мука 3 ст. л.
  • Сушеный чеснок 1 ч. л.
  • Грибы
  • Помидор
  • Сыр моцарелла или твердый сыр 150 г
  • Орегано 1 ч. л.
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы пустил сок. Хорошо отжать кабачок от лишней жидкости.

Полезная и вкусная пицца из кабачка: делимся легким рецептом блюда за 10 минут

2. Добавить яйца, муку, сушеный чеснок, орегано, перец и хорошо перемешать. Выложить массу на противень, застеленный пергаментом, тонким слоем (примерно 7-8 мм).

Полезная и вкусная пицца из кабачка: делимся легким рецептом блюда за 10 минут

3. Запекать основу при 180 °C 5-6 минут, пока она слегка не подрумянится. Достать основу, выложить сверху грибы, нарезанный помидор и натертый сыр. Вернуть в духовку и запекать еще 15 минут при 180 °C до расплавления сыра.

Полезная и вкусная пицца из кабачка: делимся легким рецептом блюда за 10 минут

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