Кабачки – лучшие овощи для приготовления вкусных закусок, а также салатов, намазок, икры. Еще его можно тушить, запекать, а также фаршировать, мариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной и сочной пиццы из кабачков.

Ингредиенты:

Кабачок 2 шт.

Яйца 2 шт.

Мука 3 ст. л.

Сушеный чеснок 1 ч. л.

Грибы

Помидор

Сыр моцарелла или твердый сыр 150 г

Орегано 1 ч. л.

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы пустил сок. Хорошо отжать кабачок от лишней жидкости.

2. Добавить яйца, муку, сушеный чеснок, орегано, перец и хорошо перемешать. Выложить массу на противень, застеленный пергаментом, тонким слоем (примерно 7-8 мм).

3. Запекать основу при 180 °C 5-6 минут, пока она слегка не подрумянится. Достать основу, выложить сверху грибы, нарезанный помидор и натертый сыр. Вернуть в духовку и запекать еще 15 минут при 180 °C до расплавления сыра.

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