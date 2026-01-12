Полезная и вкусная закуска из сельди и картофеля на каждый день: готовится блюдо элементарно

Ирина Мельниченко
Кулинария
Рецепт закуски

Сельдь – очень ценный и вкусный продукт, который является отличным источников омега-3 жирных кислот. Готовить из сельди можно закуски, салаты, бутерброды, форшмак.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски из сельди, картофеля и яичной намазки. 

Ингредиенты: 

  • Картофель
  • Яйца 4
  • Майонез 2 ст.л
  • Зеленый лук
  • Черный перец
  • Соль
  • Сельдь
  • Горчица зернистая
  • Красный лук

Способ приготовления: 

1. Картофель отварить в подсоленной воде до готовности. Форму для кексов смазать растительным маслом. В каждую ячейку формы положить картофель. С помощью стопки сделать углубление. И запекать в предварительно разогретой до 200С духовке 20 минут. Запеченному картофелю дать остыть и аккуратно извлечь из формы.

2. Готовим начинку: смешиваем нарезанные вареные яйца, зеленый лук, перец, соль и майонез.

Собираем закуску: картофель, сверху яичная намазка, сельдь!

