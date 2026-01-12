Полезная и вкусная закуска из сельди и картофеля на каждый день: готовится блюдо элементарно
Сельдь – очень ценный и вкусный продукт, который является отличным источников омега-3 жирных кислот. Готовить из сельди можно закуски, салаты, бутерброды, форшмак.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски из сельди, картофеля и яичной намазки.
Ингредиенты:
- Картофель
- Яйца 4
- Майонез 2 ст.л
- Зеленый лук
- Черный перец
- Соль
- Сельдь
- Горчица зернистая
- Красный лук
Способ приготовления:
1. Картофель отварить в подсоленной воде до готовности. Форму для кексов смазать растительным маслом. В каждую ячейку формы положить картофель. С помощью стопки сделать углубление. И запекать в предварительно разогретой до 200С духовке 20 минут. Запеченному картофелю дать остыть и аккуратно извлечь из формы.
2. Готовим начинку: смешиваем нарезанные вареные яйца, зеленый лук, перец, соль и майонез.
Собираем закуску: картофель, сверху яичная намазка, сельдь!
