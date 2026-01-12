Сельдь – очень ценный и вкусный продукт, который является отличным источников омега-3 жирных кислот. Готовить из сельди можно закуски, салаты, бутерброды, форшмак.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски из сельди, картофеля и яичной намазки.

Ингредиенты:

Картофель

Яйца 4

Майонез 2 ст.л

Зеленый лук

Черный перец

Соль

Сельдь

Горчица зернистая

Красный лук

Способ приготовления:

1. Картофель отварить в подсоленной воде до готовности. Форму для кексов смазать растительным маслом. В каждую ячейку формы положить картофель. С помощью стопки сделать углубление. И запекать в предварительно разогретой до 200С духовке 20 минут. Запеченному картофелю дать остыть и аккуратно извлечь из формы.

2. Готовим начинку: смешиваем нарезанные вареные яйца, зеленый лук, перец, соль и майонез.

Собираем закуску: картофель, сверху яичная намазка, сельдь!

