Цветная капуста – лучший овощ для приготовления вкусных и полезных запеканок, супов, салатов. А еще ее можно очень вкусно запечь с сыром, специями и маслом в виде стейков.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из цветной капусты, с сыром и специями.

Ингредиенты:

Цветная капуста 700 г

Яйца 4 шт.

Сметана 4 ст. л

Майонез 1 ст. л. (по желанию)

Горчица 1 ст.л

Твердый сыр 200 г

Соль, перец по вкусу

Паприка 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Цветную капусту разобрать на соцветия. Отварить в подсоленной воде 2 минуты.

2. В миске смешать яйца, сметану, майонез, горчицу, соль, перец, паприку и 1 ст.л сыра натертого.

3. Выложите капусту в форму для запекания, залейте соусом. Посыпьте тертым сыром.

Запекайте при 200°C около 20 минут до золотистой корочки!

