Полезная и вкусная запеканка из цветной капусты и сыра: рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
360
Цветная капуста – лучший овощ для приготовления вкусных и полезных запеканок, супов, салатов. А еще ее можно очень вкусно запечь с сыром, специями и маслом в виде стейков. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из цветной капусты, с сыром и специями.

Ингредиенты:

  • Цветная капуста 700 г
  • Яйца 4 шт.
  • Сметана 4 ст. л
  • Майонез 1 ст. л. (по желанию)
  • Горчица 1 ст.л
  • Твердый сыр 200 г
  • Соль, перец по вкусу
  • Паприка 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Цветную капусту разобрать на соцветия. Отварить в подсоленной воде 2 минуты.

2. В миске смешать яйца, сметану, майонез, горчицу, соль, перец, паприку и 1 ст.л сыра натертого.

3. Выложите капусту в форму для запекания, залейте соусом. Посыпьте тертым сыром.

Запекайте при 200°C около 20 минут до золотистой корочки!

