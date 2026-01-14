Все рецепты
Полезная и вкусная запеканка из цветной капусты и сыра: рецепт блюда для всей семьи
Цветная капуста – лучший овощ для приготовления вкусных и полезных запеканок, супов, салатов. А еще ее можно очень вкусно запечь с сыром, специями и маслом в виде стейков.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из цветной капусты, с сыром и специями.
Ингредиенты:
- Цветная капуста 700 г
- Яйца 4 шт.
- Сметана 4 ст. л
- Майонез 1 ст. л. (по желанию)
- Горчица 1 ст.л
- Твердый сыр 200 г
- Соль, перец по вкусу
- Паприка 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Цветную капусту разобрать на соцветия. Отварить в подсоленной воде 2 минуты.
2. В миске смешать яйца, сметану, майонез, горчицу, соль, перец, паприку и 1 ст.л сыра натертого.
3. Выложите капусту в форму для запекания, залейте соусом. Посыпьте тертым сыром.
Запекайте при 200°C около 20 минут до золотистой корочки!
