Полезная и вкусная заправка из авокадо для салатов: делимся легким рецептом
Заправлять салаты можно маслом, йогуртом, сметаной, а также вкусными заправками, например из авокадо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой заправки из авокадо для салатов.
Ингредиенты:
- 1 спелый авокадо
- 2 зубчика чеснока
- 3-4 ст. л. греческого йогурта
- сок половины лимона соль, перец, укроп по вкусу
Способ приготовления:
1. Для соуса: добавляем все ингредиенты в блендер и перебиваем до кремовой текстуры.
Заправляем салат, перемешиваем — и готово!
