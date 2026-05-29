Полезная и вкусная заправка из авокадо для салатов: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Заправлять салаты можно маслом, йогуртом, сметаной, а также вкусными заправками, например из авокадо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой заправки из авокадо для салатов. 

Ингредиенты: 

  • 1 спелый авокадо
  • 2 зубчика чеснока
  • 3-4 ст. л. греческого йогурта
  • сок половины лимона соль, перец, укроп по вкусу

Способ приготовления: 

1. Для соуса: добавляем все ингредиенты в блендер и перебиваем до кремовой текстуры.

Заправляем салат, перемешиваем — и готово!

