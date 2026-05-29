Заправлять салаты можно маслом, йогуртом, сметаной, а также вкусными заправками, например из авокадо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой заправки из авокадо для салатов.

Ингредиенты:

1 спелый авокадо

2 зубчика чеснока

3-4 ст. л. греческого йогурта

сок половины лимона соль, перец, укроп по вкусу

Способ приготовления:

1. Для соуса: добавляем все ингредиенты в блендер и перебиваем до кремовой текстуры.

Заправляем салат, перемешиваем — и готово!

