Авокадо – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для намазок, салатов, а также смузи, десертов. Еще авокадо можно есть просто с хлебом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из авокадо, вареных яиц.

Ингредиенты:

авокадо

яйца вареные

крем-сыр

специи

хлеб

зелень

Способ приготовления:

1. Разомните авокадо и яйца.

2. Добавьте крем-сыр, специи, перемешайте.

Подавайте с хлебом.

