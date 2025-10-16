Видео дня
Полезная намазка из авокадо и вареных яиц: самый простой рецепт закуски за 2 минуты
Авокадо – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для намазок, салатов, а также смузи, десертов. Еще авокадо можно есть просто с хлебом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из авокадо, вареных яиц.
Ингредиенты:
- авокадо
- яйца вареные
- крем-сыр
- специи
- хлеб
- зелень
Способ приготовления:
1. Разомните авокадо и яйца.
2. Добавьте крем-сыр, специи, перемешайте.
Подавайте с хлебом.
