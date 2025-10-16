Полезная намазка из авокадо и вареных яиц: самый простой рецепт закуски за 2 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
282
Авокадо – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для намазок, салатов, а также смузи, десертов. Еще авокадо можно есть просто с хлебом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из авокадо, вареных яиц.

Ингредиенты:

  • авокадо
  • яйца вареные 
  • крем-сыр
  • специи 
  • хлеб
  • зелень

Способ приготовления:

1. Разомните авокадо и яйца.

2. Добавьте крем-сыр, специи, перемешайте.

Подавайте с хлебом.

