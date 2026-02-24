Все рецепты
Полезная намазка из авокадо и яиц: готовится 5 минут
Авокадо, тунец, вареные яйца – идеальное сочетание продуктов для приготовления очень вкусных и полезных намазок и закусок. При выборе авокадо обратите внимание на мягкость плода.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из авокадо и яиц.
Ингредиенты:
- Яйца вареные – 4 шт.
- Тунец на консервированный (в масле) – 2 шт.
- Сок лимона или лайма
- Соль и перец
- Оливковое масло
- Кинза свежая
- Зеленый лук
- Хлеб
Способ приготовления:
1. Все разминаем вилочкой как на видео, тунец в масле, поэтому намазку можно не заправлять ничем, или добавить еще немного оливкового, смотри по консистенции и вкусу.
Подавайте с хлебом.
