Полезная намазка из авокадо и яиц: готовится 5 минут

Авокадо, тунец, вареные яйца – идеальное сочетание продуктов для приготовления очень вкусных и полезных намазок и закусок. При выборе авокадо обратите внимание на мягкость плода.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из авокадо и яиц. 

Ингредиенты: 

  • Яйца вареные – 4 шт.
  • Тунец на консервированный (в масле) – 2 шт.
  • Сок лимона или лайма
  • Соль и перец
  • Оливковое масло
  • Кинза свежая
  • Зеленый лук
  • Хлеб

Способ приготовления: 

1. Все разминаем вилочкой как на видео, тунец в масле, поэтому намазку можно не заправлять ничем, или добавить еще немного оливкового, смотри по консистенции и вкусу.

Подавайте с хлебом.

