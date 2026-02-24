Авокадо, тунец, вареные яйца – идеальное сочетание продуктов для приготовления очень вкусных и полезных намазок и закусок. При выборе авокадо обратите внимание на мягкость плода.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из авокадо и яиц.

Ингредиенты:

Яйца вареные – 4 шт.

Тунец на консервированный (в масле) – 2 шт.

Сок лимона или лайма

Соль и перец

Оливковое масло

Кинза свежая

Зеленый лук

Хлеб

Способ приготовления:

1. Все разминаем вилочкой как на видео, тунец в масле, поэтому намазку можно не заправлять ничем, или добавить еще немного оливкового, смотри по консистенции и вкусу.

Подавайте с хлебом.

