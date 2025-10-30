Видео дня
Полезная намазка из авокадо за 2 минуты: самый простой рецепт вкусной закуски
Авокадо – очень полезный и ценный продукт, который может быть основой для намазок, салатов, закусок. Для того, чтобы авокадо долго не темнел, кулинары советуют капнуть на разрезанный авокадо соком лимона.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусный и легкой намазки из авокадо, крабовых палочек и йогурта.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки 5 шт
- Авокадо 100 г
- Яйца 2 шт (вареные)
- Йогурт/майонез 1 ст. л.
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Разомните все ингредиенты вилкой.
2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.
