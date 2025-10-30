Полезная намазка из авокадо за 2 минуты: самый простой рецепт вкусной закуски

Авокадо – очень полезный и ценный продукт, который может быть основой для намазок, салатов, закусок. Для того, чтобы авокадо долго не темнел, кулинары советуют капнуть на разрезанный авокадо соком лимона. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусный и легкой намазки из авокадо, крабовых палочек и йогурта. 

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 5 шт
  • Авокадо 100 г
  • Яйца 2 шт (вареные)
  • Йогурт/майонез 1 ст. л.
  • Соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Разомните все ингредиенты вилкой.

2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

