Авокадо – очень полезный и ценный продукт, который может быть основой для намазок, салатов, закусок. Для того, чтобы авокадо долго не темнел, кулинары советуют капнуть на разрезанный авокадо соком лимона.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусный и легкой намазки из авокадо, крабовых палочек и йогурта.

Ингредиенты:

Крабовые палочки 5 шт

Авокадо 100 г

Яйца 2 шт (вареные)

Йогурт/майонез 1 ст. л.

Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Разомните все ингредиенты вилкой.

2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

