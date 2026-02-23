Сельдь – идеальный полезный продукт для приготовления закусок, салатов, намазок. Еще нужно помнить, что обычная сельдь – лучший источник омега-3 жирных кислот.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски из сельди, с плавленным сыром и маслом.

Ингредиенты:

сельдь 2 маленьких

морковь вареная 1 шт.

сырки плавленые 2 шт.

масло 100 г

Способ приготовления:

1. Сельдь почистить и порезать мелким кубиком.

2. Морковь, плавленые сырки и масло натереть на крупную терку.

Перемешать и готово!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: