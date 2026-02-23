Полезная намазка из сельди за 2 минуты: самый простой и легкий рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,9 т.
Полезная намазка из сельди за 2 минуты: самый простой и легкий рецепт

Сельдь – идеальный полезный продукт для приготовления закусок, салатов, намазок. Еще нужно помнить, что обычная сельдь – лучший источник омега-3 жирных кислот.

Полезная намазка из сельди за 2 минуты: самый простой и легкий рецепт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски из сельди, с плавленным сыром и маслом.

Ингредиенты:

  • сельдь 2 маленьких
  • морковь вареная 1 шт.
  • сырки плавленые 2 шт.
  • масло 100 г

Способ приготовления:

1. Сельдь почистить и порезать мелким кубиком.

Полезная намазка из сельди за 2 минуты: самый простой и легкий рецепт

2. Морковь, плавленые сырки и масло натереть на крупную терку.

Полезная намазка из сельди за 2 минуты: самый простой и легкий рецепт

Перемешать и готово!

Полезная намазка из сельди за 2 минуты: самый простой и легкий рецепт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты