Полезная намазка из сельди за 2 минуты: самый простой и легкий рецепт
Сельдь – идеальный полезный продукт для приготовления закусок, салатов, намазок. Еще нужно помнить, что обычная сельдь – лучший источник омега-3 жирных кислот.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски из сельди, с плавленным сыром и маслом.
Ингредиенты:
- сельдь 2 маленьких
- морковь вареная 1 шт.
- сырки плавленые 2 шт.
- масло 100 г
Способ приготовления:
1. Сельдь почистить и порезать мелким кубиком.
2. Морковь, плавленые сырки и масло натереть на крупную терку.
Перемешать и готово!
